oto de familia de los actos patronales del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este domingo en el acto organizado por el Colegio de Farmacéuticos con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la profesión y que se ha celebrado en el Hotel Alfonso XIII. Durante su intervención, Sanz ha subrayado "el papel imprescindible que cada farmacia y los farmacéuticos desempeñan en los barrios de la ciudad, como primer punto de encuentro y apoyo para los sevillanos".

El alcalde ha comenzado felicitando al colegiado José Vega, quien ha sido el encargado de realizar el pregón conmemorativo de este año. "Ha sido un magnífico pregón que ha unido fe, tradición, vocación profesional y sentimiento, valores muy presentes en la identidad de Sevilla y los sevillanos".

Según ha indicado el alcalde en una nota de prensa, Sanz ha agradecido que "el colegio de farmacéutico organice este acto porque permite poner en valor el mucho talento que hay en la ciudad de Sevilla en la farmacia". "La farmacia es muy importante en la trama urbana de la ciudad, es una señal de nuestros barrios muy importante, incluso, desde el punto de vista económico, ya que son empresas que generan también riqueza", ha añadido.

"Todos sabemos que las farmacias son establecimientos sanitarios privados de interés público. Ello quiere decir que al frente de cada farmacia hay una farmacéutica, un farmacéutico, que gestiona un establecimiento sanitario centrado en ofrecer soluciones a los problemas de salud de las personas. Y, a la vez, son empresarios que generan empleo de calidad", ha insistido.

Por otro lado, ha añadido que "esta doble identidad posee para la ciudad un enorme valor", ya que las farmacias son "un indudable activo de la economía de Sevilla, dinamizando barrios de toda la vida", además de que están "enraizadas profundamente en los barrios". "Llegan a ser hasta un punto de encuentro", ha remarcado. "Cuando un vecino tiene una duda, un susto o necesita un consejo de salud levanta la vista y busca la cruz verde de su calle. Esa cruz verde que nunca se apaga y que se ilumina por igual en todos los barrios de Sevilla", ha destacado Sanz.

Asimismo, el alcalde ha indicado que "la farmacia es mucho más que un establecimiento sanitario; es el primer escalón de la atención primaria y, en muchísimas ocasiones, un auténtico refugio social". "El farmacéutico no solo dispensa medicamentos: ayuda, orienta, previene y tranquiliza", ha señalado.

Durante el acto se entregaron las insignias a los colegiados que cumplen 25 y 40 años de dedicación profesional. El alcalde les trasladó su enhorabuena, indicando que "representan la constancia, la seriedad y el compromiso con el que han servido a esta ciudad durante décadas, y son ejemplo para las nuevas generaciones". "Sevillanos vertebradores en cada uno de sus barrios", ha concluido.