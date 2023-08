El alcalde de Estepa achaca el relevo del gerente del área sanitaria a un "cúmulo" de aspectos por "mala gestión"

SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Estepa (Sevilla), el socialista Antonio Jesús Muñoz, ha atribuido el relevo en la dirección gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, desempeñada hasta ahora por Celso Ortiz, a un "cúmulo de circunstancias" como la dimisión del director económico-financiero de su equipo, Casto Ortiz, ante reiteradas quejas del personal sanitario y una resolución en su contra de la Oficina Antifraude; o las "continuas protestas y peticiones de dimisión" a cuenta de su gestión.

En declaraciones a Europa Press, Antonio Jesús Muñoz ha subrayado que la sustitución del director general del área sanitaria, que presta servicio a 24 municipios entre los que se encuentra el pueblo de Estepa, se debe a un "cúmulo" de circunstancias derivadas de una mala gestión a la que, en sus palabras, "no ha podido dar solución".

"Echaba de menos que Ortiz incentivara el desplazamiento y la presencia de médicos hacia las localidades menos dotadas de profesionales", ha afeado. Asimismo, ha señalado que desde las administraciones locales se ha reiterado el aviso sobre la situación de "precariedad" derivada de la "falta de médicos" que afronta el Área Sanitaria de Osuna.

La Consejería de Salud alega de su lado "la falta de profesionales médicos disponibles para contratación" y que el área de Estepa es "la zona con mayores dificultades" para contratar médicos.

Además, el alcalde de Estepa ha subrayado que la dimisión de su equipo económico financiero ha sido un factor de importancia en la decisión de Ortiz.

POSIBLE FRAUDE EN EL EQUIPO

La dimisión del director económico del Área Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz Montaño, coincidió con la resolución de la Oficina Andaluza, emitida el pasado 13 de julio y recibida por las partes el pasado martes 18 de julio, el mismo día en el que Ortiz Montaño dimitía de su cargo esgrimiendo "motivos personales".

La citada resolución derivó de la denuncia de "irregularidades" realizada, entre otros actores, por el sindicato CGT, sobre un "fraccionamiento de contratos, procesos selectivos y cobro de nóminas complementarias", extremos todos ellos atribuidos al director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna.

La resolución aprecia "indicios de posible infracción de retribuciones indebidas para el caso de no poder justificar la realización de esos turnos nocturnos, festivos o rotatorios", avisando de que "no consta" que el SAS aportase en el trámite de alegaciones documentación alguna que probase la realización efectiva de tales turnos como base de las retribuciones cobradas por Casto Ortiz con los testimonios de nueve empleados según los cuales el ya dimitido director económico-financiero no habría realizado tales turnos pese a cobrar por los mismos.

Por todo ello, Muñoz ha considerado que la presión de los ayuntamientos que sufren la gestión sanitaria de Ortiz han motivado la dimisión del mismo, así como la del director económico de su equipo. También ha reclamado la dimisión de la directora médica del área, Inmaculada Vázquez, y ha solicitado que quien ocupe el anterior cargo de Ortiz como director general desempeñe acciones para revertir la actual "situación insostenible" en cuanto a la falta de médicos en los centros de salud y consultorios de la localidad.