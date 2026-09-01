El alcalde reconoce que Sevilla es "una capital en obras" con "problemas anecdóticos": "Son un fastidio necesario"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista con Europa Press. Archivo. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha admitido este martes que la ciudad es actualmente "una capital en obras", con trabajos que pese a haber generado un "impacto en la ciudad" y ciertas "molestias inevitables" responden a una política que apuesta por "actuar" para transformar el entorno, si bien ha reconocido ciertos "problemas anecdóticos" que han sido "magnificados en redes sociales".

En un artículo de opinión publicado en el diario ABC, recogido por Europa Press, Sanz ha señalado que algunos sevillanos, tras las vacaciones de verano, podrán "comprobar que Sevilla sigue siendo una capital en obras".

Es más, ha detallado que algunos vecinos le han trasladado durante sus visitas para supervisar los trabajos que "Sevilla está patas arriba". "Y tienen razón", ha reconocido.

"Efectivamente, se están haciendo muchas, muchísimas obras", ha asegurado el alcalde, quien ha indicado que los trabajos se han sucedido "de forma coordinada" para "intentar mitigar el impacto en la ciudad", aunque ha expresado que "las molestias son inevitables".

"Siempre pido disculpas por ello", ha afirmado Sanz, quien ha recordado que el Ayuntamiento ha articulado ayudas económicas para los comercios afectados con el objetivo de "hacer menos lesiva la convivencia con las obras".

Para el alcalde, acometer obras es "sin duda un fastidio, pero un fastidio necesario", especialmente después de varios años en los que, a su juicio, "ha habido muy pocas obras" en Sevilla.

"La inacción puede ser tentadora, porque un alcalde que no hace obras es un alcalde que jamás se equivoca", ha remarcado, misma vez que ha defendido que no hacer obras "supone renunciar a transformar Sevilla" y que los rincones de la ciudad llevaban "tiempo instalados" en un estado de "abandono".

"Las ciudades que se transforman generan primero controversia y luego progreso, las que permanecen estancadas generan silencio y con el tiempo abandono", ha sostenido.

Por ello, ha defendido que el Ayuntamiento está "demostrando que gobernar significa actuar" y ha reivindicado un modelo de gestión basado en "afrontar los problemas en lugar de esconderlos" y en "arriesgar", aunque ello pueda implicar "equivocaciones".

Al hilo, ha incidido en que las obras pueden "exigir rectificaciones" e incluso "presentar problemas, aunque sean anecdóticos". "Pequeños fallos que se solventan, pero que algunos intentan magnificar en redes sociales".

"A veces, la ausencia de errores no es sinónimo de buena gestión, a veces es simplemente la evidencia de que no se ha hecho nada. No hay que tener miedo a equivocarse", ha añadido.

El alcalde también ha criticado a la oposición por, a su juicio, aprovechar estos problemas para hacer una "oposición de a pie de valla" y difundir "fotos-denuncia", pese a que, según ha reprochado, fueron "aquellos que cuando gobernaban renunciaron a acometer los trabajos que necesitaba la ciudad".

Sanz ha concluido reivindicando la gestión de su equipo y asegurando que el Gobierno local ha demostrado que "Sevilla puede recuperar el impulso, mejorar sus barrios y mirar al futuro con la ambición" que, a su juicio, corresponde a "la gran capital histórica, política, económica y social del Sur de España".