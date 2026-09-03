El alcalde respalda la expansión de Teknei en Sevilla para impulsar el empleo tecnológico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un encuentro con Teknei - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este jueves las instalaciones de la multinacional tecnológica Teknei en el Edificio Galia Puerto para respaldar la expansión de la compañía en la capital andaluza, donde el grupo cuenta con un centro estratégico orientado a impulsar su actividad y la creación de empleo cualificado.

Durante el recorrido por las dependencias, Sanz ha destacado el impacto directo del crecimiento de esta multinacional en el mercado laboral de la capital.

"Sevilla se ha fijado el objetivo de retener el talento de los ingenieros y graduados que salen cada año de nuestras universidades. Que firmas tecnológicas de primera división como Teknei elijan nuestro entorno logístico e industrial para coordinar proyectos internacionales garantiza oportunidades laborales estables, bien remuneradas y con proyección de futuro sin necesidad de que los jóvenes sevillanos tengan que emigrar", ha destacado.

El alcalde ha subrayado que la transformación económica de la ciudad exige una administración municipal eficiente que avance a la misma velocidad que el sector privado.

Además, ha incidido en que la consolidación del nodo de Teknei en el Puerto de Sevilla refuerza el posicionamiento de la ciudad como polo tecnológico del sur de Europa.