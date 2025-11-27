Alcalde de Sevilla activa el Plan de Emergencias Nivel 1 sin fecha de finalización tras el rechazo del Plan de Navidad

Reunión de la Junta de Seguridad Local en el Ayuntamiento de Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para afrontar los eventos de la ciudad durante las próximas fechas navideñas. Esta decisión "permite movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta" desde este jueves y "no tiene fecha de finalización".

En declaraciones ante los medios tras la Junta de Seguridad Local recogidas por Europa Press, Sanz ha asegurado que esta decisión permite "más flexibilidad" en comparación con un decreto de servicios mínimos. La decisión pone en marcha la movilización de entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos que se desplegaran "según las necesidades de cada turno".

El alcalde ha afirmado que durante este periodo "solo se cobraran horas extraordinarias", sería a partir del 19 de diciembre cuando se empiecen a reconocer productividades con el comienzo del Plan de Navidad activo desde 2004. En este sentido, Sanz ha insistido que el tope legal para el reconocimiento de estas horas es de 5.637.617 euros.

Con esta decisión, el Plan de Emergencias estará activo durante este fin de semana con el derbi sevillano y el alumbrado navideño, dos eventos en los que se espera una importante afluencia de público.

Asimismo, Sanz ha defendido que su obligación es "garantizar la seguridad en la ciudad". Sobre las críticas de los sindicatos, el alcalde ha asegurado que los agentes "deberían preguntar a las entidades por que no han aceptado el plan" y ha vuelto a insistir que la propuesta está con los topes legales. "Por encima de la ley no hay nada que negociar", ha afirmado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que será una "operación coordinada" entre las dos administraciones y que no supone un refuerzo extra de Policía Nacional o Guardia Civil.

El Plan de Navidad inicial fue rechazado en un Pleno extraordinario este jueves con los votos en contra de los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Con Podemos-IU, que calificaron la propuesta como una "chapuza" por parte del Gobierno municipal.

Esta propuesta incluía un gasto máximo de 5.637.617 euros y un periodo de unos 20 días. "La mejor propuesta que este Ayuntamiento podía traer" afirmaba el alcalde.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)))