Sindicatos hablan de "engaño" del Ayuntamiento de Sevilla con el Plan de Emergencias y piden "responsabilidad política"

Concentración sindical de la Policía Local de Sevilla en protesta frente al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración de un Pleno Extraordinario este jueves. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han reaccionado de forma negativa a la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 por parte del Ayuntamiento de Sevilla desde este jueves. Han asegurado que se trata de un "engaño" y han pedido "responsabilidades" al alcalde, aunque se muestran "abiertos a seguir" con la negociación.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el delegado sindical de CSIF, Santiago Raposo, ha asegurado que "no es cierto" que este mecanismo permita "mayor flexibilidad" y cifra en 250 los agentes que se podrían repartir entre los tres turnos, en comparación con los 500 como máximo que señala el alcalde. "Los policías locales son los que hay", ha afirmado.

Por su parte, desde el Sindicato de Policías Municipales han reafirmado la propuesta como "un engaño" y han indicado que "no hay dinero" para cubrir las productividades y las horas extras. "Hasta que se active el Plan de Navidad el 19 de diciembre, los policías tienen unos turnos tanto entre semana como fines de semana", ha señalado.

En este sentido, CSIF ha afirmado que los agentes "no están dispuestos a echar más horas extras" y ha lamentado que el alcalde "siga manteniendo" los eventos previstos para este fin de semana "cuando no tiene una dotación policial acorde". "Solamente se están cubriendo los turnos de fin de semana con el servicio ordinario, y a todas luces es insuficiente", ha indicado.

Por ello, Raposo ha pedido al alcalde "un poquito de responsabilidad política", a la par que ha asegurado que se mantiene la puerta abierta a "seguir negociando". "Quiere imponer el plan que a él le interesa, que es que trabajemos solamente cuando hay eventos y cuando no hay eventos, pues que los policías trabajen de forma gratis, quitándoles los descansos, obligándoles a trabajar", ha concluido.

José Luis Sanz ha anunciado este jueves la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para "garantizar la seguridad" de cara a los eventos de este fin de semana, como el alumbrado navideño y el derbi, y durante las fechas navideñas. Esta decisión "no tiene fecha de finalización" y permite al alcalde "movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta".

Esta decisión llega después del rechazo en el Pleno de este jueves del Plan de Navidad propuesto por el Gobierno municipal. El alcalde ha afirmado que durante este periodo "solo se cobraran horas extraordinarias", sería a partir del 19 de diciembre cuando se empiecen a reconocer productividades con el comienzo del Plan de Navidad, activo desde 2004. En este sentido, Sanz ha insistido que el tope legal para el reconocimiento de estas horas es de 5.637.617 euros.