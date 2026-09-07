El alcalde de Sevilla apuesta por una nueva bajada de impuestos en las cuentas de 2027 a una semana de su elaboración

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una entrevista concedida a Europa Press en una foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apostado este lunes, 7 de septiembre, por una nueva bajada de impuestos en los presupuestos de la ciudad para 2027, cuyo proceso de elaboración está previsto que se inicie el día 15 de este mes y que confía en que el resto de las fuerzas políticas apoyen. "La estabilidad es importantísima para la política municipal"; de lo contrario, "ni siquiera permite parchear una avenida".

Así lo ha señalado en una entrevista a Canal Sur recogida por Europa Press. "Quedan muchas cosas por mejorar porque en tres años no se pone al día la ciudad, pero creo que se ha recuperado mucho tiempo perdido y necesitamos esta estabilidad para poner Sevilla en el sitio que se merece", ha añadido el regidor.

Sanz ha asegurado que la intención, respecto a las cuentas públicas del próximo año, es "la misma que hemos tenido en estos tres, es decir, seguir bajando impuestos" y ha vaticinado que no cree que los desencuentros con Vox acerca del proyecto de la mezquita en el Polígono Sur interfieran en el devenir de los presupuestos.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que en el acuerdo firmado con dicha formación "no aparecía ningún punto referido a licencia de obra posible que hubiera que dar a una mezquita, con lo que no ha habido ruptura del mismo", ha insistido.

El alcalde también se ha referido a la coincidencia de grandes obras urbanísticas y ha defendido al respecto su necesidad y la coordinación. "En este momento, hay otras muchas que no han empezado, precisamente, para no colapsar la ciudad, como es el caso de las contempladas en las calles Betis y Pureza". Además, en los asfaltados se trabaja "fundamentalmente de noche".

No obstante, Sanz ha reiterado sus disculpas a los sevillanos por las molestias. "La ciudad necesitaba muchas reformas y una importante transformación que tiene que seguir adelante".

Asimismo, Sanz ha destacado la remodelación de tres céntricas plazas de la ciudad como son Gavidia, Concordia y Duque de la Victoria. "El centro de Sevilla no se puede peatonalizar entero --el de Cuenca se podrá, con todo mi respeto--, porque es el más grande de España, pero sí se puede hacer por zonas, siempre y cuando sigamos incrementando el transporte público".

Al hilo de la llegada del tranvibús al Duque, Sanz ha reiterado que este medio "fue un parche que inventó el PSOE, se solicitaron fondos europeos, que ya no se pueden perder y puede amortiguar la situación de 100.000 vecinos de la zona este, pero, evidentemente, no es la solución, que se llama línea 2 del Metro".

Por último, el alcalde ha insistido en el hecho de que dedicar parte del Rectorado al Museo Universitario es "infrautilizar" el edificio, dado que podría albergar a la segunda pinacoteca del país. "Sigo con la idea de que la ampliación del Bellas Artes tiene que ser un proyecto digno, y lo que hay previsto, ni me gusta ni creo que se lo merezca la ciudad".