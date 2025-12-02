El alcalde de Sevilla defiende el Plan de Emergencias:"Nadie nos va a fastidiar ni la Navidad ni nuestra forma de vivir"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante un evento. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reafirmado este martes la activación del Plan de Emergencias en Nivel 1 para "garantizar la seguridad" durante las fechas navideñas. En este sentido, ha vuelto a lamentar el rechazo de los sindicatos al Plan de Navidad y ha defendido el nivel de eventos que se celebra en la ciudad: "Nadie nos va a fastidiar ni la Navidad ni la forma de vivir de los sevillanos".

En una entrevista radiofónica en el programa 'Más de Uno Sevilla' de Onda Cero recogida por Europa Press, Sanz ha defendido la legalidad del Plan de Emergencias, a la par que ha señalado a los sindicatos por intentar negociar un Plan de Navidad "por encima" del tope legal de horas extras. "Un alcalde no firma nada que no venga avalado por un informe jurídico", ha afirmado.

Asimismo, sobre la situación de los sindicatos, Sanz ha indicado que se "están estudiando" las bajas de los agentes durante el pasado fin de semana aunque no se sabrán los resultados hasta finalizar los diez días de plazo para presentar las justificaciones.

Según informaron fuentes municipales a Europa Presss, durante la mañana del domingo solo 46 de los 139 agentes de la Policía Local citados para el turno de mañana se incorporaron. Situación similar al sábado en el que 77 del turno de mañana y 38 del de noche no se presentaron.

Por otro lado, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento no tiene "ningún problema de financiación" y ha anunciado el aumento de las partidas destinadas a la seguridad ciudadana en 90 millones de euros para el próximo año, aunque no ha detallado cual será el "nuevo tope legal" de horas extras.

En paralelo, ha vuelto ha señalar "la falta" de agentes en la ciudad. Ante esto, ha asegurado que en 2027, la ciudad contará con 379 nuevos agentes, "aunque seguirán faltando". "Falta mucha policia y hay mucho evento porque nos gusta vivir en la calle", ha indicado Sanz, que ha asegurado que se han "limitado" algunos eventos en los últimos meses, aunque descarta suspender actividades durante estas fechas.

Sanz ha hecho "una llamada a la responsabilidad" de los agentes ante el puente de diciembre, que en palabras del alcalde, es el puente "con mayor afluencia de público del año" en la ciudad. Asimismo, ha destacado la coordinación con los efectivos de la Policía Nacional.

"NEGOCIACIÓN SI, PERO DENTRO DE LA LEY"

CSIF anunciaba este lunes el registro ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla de una demanda "por vulneración de derechos fundamentales" con la activación por parte del Ayuntamiento del Plan de Emergencias Nivel 1 desde este viernes. Entre las medidas cautelares, el sindicato pide la "suspensión" de dicho plan.

Asimismo, han indicado que estudian "denunciar penalmente al alcalde" ante lo que consideran "un fraude de ley, e incluso prevaricación".

Preguntado por esta cuestión, Sanz ha asegurado que en estos momentos "esta centrado en garantizar la seguridad" en la ciudad, a la par que ha defendido la legalidad del Ayuntamiento durante la negociación del Plan y ante futuros encuentros con los sindicatos. "Negociación si, pero dentro de la ley", ha afirmado.

Sobre las bajas médicas, Sanz indicaba este lunes que se estaba estudiando "algún tipo de actuación judicial, aparte del expediente disciplinario" para aquellos agentes que "no tengan bien justificadas las bajas".

Al respecto, CSIF ha indicado este martes que los agentes de la Policía Local estan bajo bajo el régimen general de la Seguridad Social "por lo que las bajas solo las puede dar un médico del SAS".

El Plan de Emergencias Nivel 1 está activado desde el pasado viernes 28 de noviembre y permite al Ayuntamiento "permite movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta" y "no tiene fecha de finalización".