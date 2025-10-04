El alcalde de Sevilla inaugura un monumento en la Plaza de Cuba coincidiendo con la "histórica" misión de la Esperanza

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, inauguran un monumento en la Plaza de España coincidiendo con la misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este sábado junto con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el monumento en la Plaza de Cuba con el que se conmemoran los 75 años de la calle Asunción, nombre impulsado por la Hermandad de la Esperanza de Triana, coincidiendo con el inicio de su misión este sábado. Una misión que Sanz ha calificado de "histórica".

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en una nota. El orbe cofrade vive este sábado uno de esos acontecimientos que serán calificados como histórico y recordado por los siglos. La Virgen de la Esperanza de la hermandad trianera que radica en la calle Pureza se trasladará al Polígono Sur, uno de los barrios marginados de la ciudad y que tiene el triste honor de figurar, año tras año, entre los 15 más pobres de España según el INE; y lo hará en misión pastoral, recorriendo el mismo camino que muchos vecinos del viejo arrabal emprendieron a mediados del siglo XX cuando se vieron obligados a abandonar sus casas y corrales.

En este sentido, la corporación de la Madrugada pondrá rumbo con su Capitana hacia una de las zonas más deprimidas y donde la esperarán con júbilo. Allí visitará las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero. El cortejo partirá este sábado a las 8,30 horas y estará acompañado por una multitud de fieles y devotos.

Desde su capilla de la calle Pureza toma la calle Betis, la Plaza de Cuba y Asunción --donde será recibida con una hermosa alfombra de sales--. Por el Puente de Los Remedios alcanzará el Parque de María Luisa, Felipe II y la avenida de Teatinos; también visita la parroquia de Santa Genoveva, sede canónica de la hermandad del Cautivo, y alcanzará Poeta Manuel Benítez Carrasco. La entrada en el templo de San Pío X, ya en el barrio de La Oliva, está prevista sobre las 15,45 horas. Durante el traslado irá acompañada con los sones de la banda de música de las Cigarreras.

Antes, este viernes, se realizó el traslado de la Dolorosa en andas a la parroquia de Santa Ana. Colgaduras y fotografías de gran tamaño jalonan buena parte del recorrido. La calle Pureza ha amanecido con multitud de anclas de color verde --esperanza-- y el Polígono de Sur está inundado de cadenetas de flores blancas y pancartas para dar la bienvenida a la Virgen. Todo un barrio engalanado en el que se vivirán, sin duda, momentos de devoción y, sobre todo, de emoción.

El domingo 12, a las 9,30 horas, tendrá lugar un nuevo traslado, esta vez en dirección a la Parroquia de Jesús Obrero, cruzando las Tres Mil Viviendas. Al igual que en Pío X, se celebrará un Triduo en honor a la Virgen de la Esperanza. La vuelta a Triana tendrá lugar el sábado 18 e incluirá una visita al Hospital Virgen del Rocío y al Rectorado.

La Virgen lucirá para la ocasión un nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, que ha salido del taller de Pepi Maya, con diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. En cuanto al exorno floral, está compuesto por delphiniums, dalias, alstroemerias, archemilla, pitos porum, álamo blanco y hedera, "que ensalza todas las virtudes de la Esperanza como Reina, Madre y Capitana de nuestras vidas", como destaca la hermandad en sus redes sociales.