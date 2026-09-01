El alcalde de Sevilla lamenta la muerte de Pepe Mesa, abogado y presidente del Círculo Mercantil

Archivo - José María González Mesa, abogado y presidente del Círculo Mercantil en foto de archivo - CÍRCULO MERCANTIL DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ha comunicado este martes, 1 de septiembre, la muerte de su presidente, José María González Mesa (Sevilla, 1966), cuyo fallecimiento ha lamentado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, que ha afirmado al respecto que se marcha un "sevillano incansable que amaba a su ciudad como nadie". "Abogado al que recordaremos siempre. Gracias por todo lo que nos diste en vida", ha destacado el regidor en sus redes sociales.

González Mesa, casado y padre de dos hijas, cursó sus estudios en el Colegio de Fomento Tabladilla, para después licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ejercía como abogado en despacho propio. Muy vinculado a las tradiciones de la ciudad, pertenecía a las hermandades de la Estrella, Vera-Cruz, San Esteban y el Valle, donde fue capataz varios años, destaca el Mercantil en un comunicado.

El vicepresidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Rafael Bohórquez, ha manifestado que "todo el club se encuentra muy conmocionado por su fallecimiento, una persona que implementó un impulso al club durante esta etapa, siendo pieza fundamental en importantes obras y reformas llevadas a cabo en las instalaciones".

La junta directiva, los empleados y toda la familia del Círculo Mercantil han expresado su más sentido pésame y apoyo a sus familiares y seres queridos en estos difíciles momentos. "Su compromiso, dedicación y entrega a esta institución han marcado una etapa, y permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él su labor al servicio de la entidad y de sus socios. El Círculo Mercantil se une al dolor de su familia y allegados", concluye el comunicado.