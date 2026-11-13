El alcalde de Sevilla recibe al embajador de Irlanda en España con motivo del Festival de Cine Europeo

Image del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento al embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, que se encuentra en la ciudad con motivo de la entrega del Giraldillo de Honor al prestigioso estudio de animación irlandés 'Cartoon Saloon', en el marco de la XXIII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Durante el encuentro, el alcalde ha destacado la importancia de este reconocimiento, que distingue la extraordinaria contribución de 'Cartoon Saloon' al cine de animación europeo y ha señalado que "un orgullo que Sevilla reconozca el talento y la creatividad de un estudio que ha conseguido llevar la cultura y las tradiciones irlandesas a las pantallas de todo el mundo".

"Nuestro Festival de Cine Europeo vuelve a demostrar su dimensión internacional y su capacidad para reunir en nuestra ciudad a grandes referentes de la industria audiovisual", ha subrayado.

Asimismo, el primer edil ha puesto en valor los vínculos culturales que unen a Sevilla e Irlanda y ha agradecido la colaboración de la Embajada irlandesa con el Festival.

"La cultura es uno de los mejores instrumentos para estrechar relaciones entre países y abrir nuevas oportunidades de colaboración. Queremos que Sevilla siga siendo un punto de encuentro para el talento europeo y una ciudad que apuesta decididamente por la cultura como motor de proyección internacional", ha destacado Sanz.

El reconocimiento a Cartoon Saloon, estudio fundado en 1999 y con cinco nominaciones a los Óscar, forma parte de la programación especial organizada por el Festival de Cine Europeo de Sevilla en colaboración con la Embajada de Irlanda en España.

Se trata, además, de la primera ocasión en la que el certamen concede este galardón a un estudio de animación, reforzando así su compromiso con la diversidad y la excelencia de la creación cinematográfica europea.