Sanz cifra en dos millones de euros el impacto económico de La Vuelta y la proyección de la 'Marca Sevilla'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisando los dispositivos que se han montando para acoger la llegada de la vigésimo séptima Etapa de La Vuelta. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado este miércoles 9 los dispositivos que se han montando para acoger la llegada de la vigésimo séptima Etapa de La Vuelta a Sevilla, que finaliza en el Paseo de Colón, frente la Real Maestranza.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, el alcalde ha visitado el Centro de Prensa, instalado en el Paseo Marqués de Contadero, en las oficinas municipales de turismo (Contursa), y a continuación se ha reunido con los responsables municipales de los diferentes dispositivos que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha para garantizar el éxito de la llegada de La Vuelta a la ciudad.

Así, el alcalde se ha reunido en el Paseo de Colón con los responsables municipales de seguridad, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, de Movilidad, Lipasam y Parques y Jardines, y del Instituto Municipal de Deportes dedicados a la organización de la prueba deportiva.

En contexto, La Vuelta Ciclista es "uno de los mayores acontecimientos deportivos internacionales que puede acoger cualquier ciudad", una cita deportiva que es seguida en prácticamente todos los países del mundo, y que tras un largo paréntesis de catorce años, vuelve a Sevilla por segunda vez consecutiva en dos años, puesto que Sevilla fue final de etapa en 2024 y vuelve a serlo en 2026.

BENEFICIOS DEL EVENTO EN SEVILLA

Tal y como ha valorado la Administración local, se trata de un espectáculo deportivo internacional de primer nivel del que pueden disfrutar en directo todos los sevillanos "y consolida a Sevilla como capital de grandes eventos deportivos".

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado el "importante impacto económico" para la ciudad. Frente a los tan solo 250.000 euros destinados para la organización de La Vuelta, la ciudad ingresa, tan sólo de manera directa, más de dos millones de euros gracias a los más de 2.000 personas que acompañan a La Vuelta que han pernoctado en esta edición en Sevilla tres o cuatro noches, a los que hay que añadirle "muchos más beneficios indirectos".

Finalmente, también han subrayado la consolidación de la "marca Sevilla", puesto que La Vuelta Ciclista de España es seguida en 190 países del mundo, con una audiencia global de cerca de 400 millones de personas.

De cara a garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la ciudad con la llegada de La Vuelta a Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de más de 420 personas, entre policías, bomberos, Protección Civil y voluntarios, en concreto, 150 Policías Locales; 20 voluntarios de Protección Civil; dos retenes de bomberos --más los cuatro parques de bomberos que siempre están operativos-- y 249 auxiliares de corte.