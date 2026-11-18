El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los presidentes del Sevilla FC y del Real Beis Balompié. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha posado en la Catedral de la Fábrica de Artillería, junto a los presidentes del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco y del Real Betis Balompié, Ángel Haro.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde ha señalado que "se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en la previa del derbi más importante de España".

En este sentido, Sanz ha celebrado "los dos grandes clubes que tenemos en Sevilla, emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos".

Por ello, ha pedido a ambas aficiones y a todos "que vivamos un gran día con deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo. Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo".