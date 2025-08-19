Alcalde de Sevilla ve "lógico que haya problemas" en los primeros partidos del Betis en La Cartuja:"Se irán solventando"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su visita a los trabajos de mejora del acceso al estadio de La Cartuja. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha visitado este martes los trabajos de mejora del acceso al estadio de La Cartuja en los que el Ayuntamiento ha invertido casi un millón de euros en reformas. En este contexto, ha subrayado que "en los primeros partidos es lógico que haya problemas que se irán solventando en partidos sucesivos". Además, ha recomendado a los asistentes el uso del transporte público "en cualquiera de sus modalidades".

En su visita al recinto, que acogerá los partidos del Real Betis Balompié a partir del próximo día 22, Sanz ha estado acompañado por el director general del Real Betis, Federico Martínez Feria; el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel; la delegada de Deporte, Silvia Pozo, y el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota.

Los trabajos realizados en el exterior del estadio se suman a la remodelación de su interior, que eliminó la pista de atletismo y elevó su aforo hasta los 70.000 espectadores. Así, el estadio es actualmente el tercero de mayor capacidad de España tras el Camp Nou (Barcelona) y el Santiago Bernabéu (Madrid).

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha invertido más de 600.000 euros en diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio de la Cartuja y casi 200.000 euros en ampliar y mejorar el alumbrado de estas zonas, según ha indicado la institución municipal.

Los trabajos buscan "facilitar un acceso intermodal para los aficionados que esta temporada acudan al recinto para seguir los partidos del Real Betis". Además, se han habilitado tres párkings para aquellos que se desplacen en coche.

El primero de ellos, situado junto al estadio, dispone de 500 plazas y está reservado para empleados del estadio o del club y autoridades, mientras que el mayor está ubicado en la bancada de la Expo y tiene capacidad para 4.000 vehículos y, además, se abrirán los aparcamientos de la avenida Carlos III, con capacidad para otros 2.000 vehículos. Las plazas deben reservarse con anterioridad mediante la aplicación dispuesta por el Real Betis.

El Ayuntamiento ha acondicionado los accesos a estas zonas realizando desbroces, retirando de obstáculos y compactando el terreno. También se han dispuesto aparcamientos para motos, con 2.000 plazas, y bicicletas.

También se ha habilitado en el entorno del estadio una zona para los autobuses de las peñas béticas y puntos de llegada y recogida de VTC y paradas de taxis, así como paradas tanto para las líneas de autobús C1, C2 y C3 como para las lanzaderas gratuitas que se habilitarán desde Blas Infante, desde Sevilla Este y desde la Barqueta.

Entre los trabajos de mejora también destaca el acotamiento de una 'fan zone' para los aficionados situada frente al estadio, así como un espacio para la venta ambulante y los 'food trucks' que operaban junto al Benito Villamarín, y el acondicionamiento de la parada del Cercanías.

De igual forma, se ha retirado la valla que impedía el acceso desde el Sevilla TechPark, en cuyas calles interiores también se podrá aparcar los días de partido. Por otra parte, se ha supervisado en todos los accesos la accesibilidad para Persona con Movilidad Reducida (PMR).

Aunque el alcalde ha puesto en valor los trabajos para que "el traslado del Real Betis al estadio de la Cartuja sea lo más cómodo posible para sus aficionados", ha subrayado que "en los primeros partidos es lógico que haya problemas que se irán solventando en partidos sucesivos".

Por otra parte, ha recomendado a los asistentes que "se informen de todas las opciones de acceso para planificar su desplazamiento el día del partido" y ha recomendado el uso del transporte público "en cualquiera de sus modalidades".