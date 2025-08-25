El alcalde supervisa las obras en la avenida de los Conquistadores, con una inversión de 1,5 millones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisa las obras en avenida de los Conquistadores. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y la supervisión de la Gerencia de Urbanismo, está "poniendo a punto" la avenida de los Conquistadores, un bulevar que atraviesa el barrio de Santa Clara en el Distrito San Pablo-Santa Justa con una inversión de 1,5 millones de euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado las obras, que "avanzan a buen ritmo" y que se desarrollan en esta vía comprendida entre las calles Alonso de Pineda y Salto de Alvarado. Asimismo, se prevé que tengan una duración de diez meses desde su inicio a principios del verano.

Por ello, Sanz ha destacado que con esta actuación, "se atiende una demanda histórica de los vecinos de Santa Clara, un barrio históricamente sin actuaciones de calado desde su construcción hace más de medio siglo".

En este sentido, el alcalde ha explicado que, en el caso de la avenida de los Conquistadores, esta tendrá nueva red de saneamiento y abastecimiento; acerados limpios, transitables y con rebajes en pasos de peatones en espacios que nunca tuvieron aceras; recuperación del arbolado; nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras, sobre todo en las zonas norte y sur de las calles donde se encuentran la parroquia de Santa Clara y el colegio San Agustín; zona de esparcimiento central, zonas ajardinadas y reasfaltado de "primera calidad".

OTRAS OBRAS EN SANTA CLARA

Las obras en la Avenida de los Conquistadores se han sumado a otras actuaciones que el Ayuntamiento de Sevilla ha desarrollado y seguirá desarrollando en este barrio del distrito San Pablo-Santa Justa.

De esta manera, el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha continuado con la construcción del nuevo parque canino en el espacio libre entre la Avenida de Kansas City y la Avenida Villas de Cuba --del Distrito San Pablo-Santa Justa--, separado de las zonas residenciales. Este parque estará dotado con elementos para el esparcimiento de las mascotas y contará con espacios de sombra y bancos.

En este contexto, el alcalde ha destacado que, con la construcción de esta zona canina entre Santa Clara y Gran Vía, "cumplen con otro compromiso electoral", puesto que "prometieron a los vecinos que contarían en su barrio con un gran parque de perros y así será". Hasta la actualidad los vecinos de la zona no contaban con un espacio destinado a sus perros, por lo que tenían que hacer uso de otras zonas del barrio para el recreo de sus mascotas.

Siguiendo esta línea, el primer edil ha querido recordar que "con esta actuación, desde el actual equipo de Gobierno se da respuesta a una petición histórica de los vecinos del distrito San Pablo-Santa Justa", y ha añadido que "van a seguir mejorando la calidad de vida no sólo de nuestros vecinos, sino también de sus mascotas".

Igualmente, a finales de 2024 el gobierno municipal ha mejorado los itinerarios escolares de la barriada de Santa Clara con una inversión de 110.000 euros.

Esta actuación, que seguirá desarrollándose en otras calles de Santa Clara, ha tenido como objetivo principal mejorar la seguridad y la accesibilidad de los itinerarios peatonales de un entorno que se mantenía sin aceras o con tramos peatonales "excesivamente" estrechos. Esto afectaba, en la mayoría de los casos, a las personas mayores, a los vecinos con movilidad reducida y a los traslados a los centros educativos del barrio en horarios de mayor densidad de tráfico por sus calles.

En este sentido, los alumnos y la comunidad educativa de colegios del barrio como el Santo Ángel, el CEIP Santa Clara, el San Agustín o el Centro de Educación Especial San Pelayo, se verán "beneficiados" de estas intervenciones.

Las obras han tenido como objetivo principal la ampliación del acerado de las calles Francisco Vázquez de Coronado, Carabela la Niña y Juan Ponce de León, utilizando solería de hormigón hexagonal y adoquines en los accesos a garajes, una "mejora" que ya permite un tránsito "más cómodo y seguro" para los peatones.

Del mismo modo, se han repuesto los bordillos que se encontraban deteriorados o mal colocados dentro de la zona de actuación, lo que ha ayudado a "definir mejor" los espacios peatonales y vehiculares.

Finalmente, Sanz ha concluido alegando que "con esta intervención, al igual que sucederá con la avenida de los Conquistadores, no solo ha mejorado la infraestructura peatonal, sino que también ha contribuido a un entorno urbano más agradable y funcional, potenciando así la calidad de vida de los vecinos de Santa Clara".