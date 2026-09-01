La alcaldesa de Alcalá (Sevilla) recibe a la plantilla y directiva del Real Betis en su visita a la Virgen del Águila

Foto de familia de la plantilla y directiva del Real Betis tras la visita a la patrona de Alcalá, la Virgen del Águila - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha visitado este martes, 1 de septiembre, Alcalá de Guadaíra para realizar su ofrenda floral de inicio de la temporada 2026/27 a Santa María del Águila Coronada, patrona del municipio sevillano. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto al edil de Deportes, Pedro Gracia, y la Junta de Gobierno de la Hermandad, ha recibido en el Santuario a la representación de la entidad verdiblanca, encabezada por su consejo de administración, el cuerpo técnico y los jugadores integrantes de la primera plantilla.

Jiménez ha agradecido la deferencia de este importante equipo con la ciudadanía y las tradiciones alcalareñas. "Estoy segura de que Alcalá será el talismán que dará fuerza a los jugadores para una temporada histórica que llevará al club a disputar la Champions. Muchas gracias al Real Betis y a la Hermandad por este hermoso momento que ha hecho disfrutar a cientos de béticos de nuestra ciudad", ha destacado en una nota de prensa.

El Real Betis reconoce con esta ofrenda por una parte la histórica devoción de Alcalá a su patrona, que se remonta al siglo XIII y, por otra, a todos los béticos alcalareños que han mostrado a lo largo de las generaciones una fidelidad única y masiva a los colores verdiblancos, en un emocionante momento de encuentro.

Asimismo, los pequeños béticos de Alcalá han tenido una oportunidad muy especial para estar en su localidad con los futbolistas verdiblancos. Desde el club se ha destacado la labor social de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila, como su compromiso de colaboración con la institución benéfica AFAR (Asociación de Ayuda a Familiares de Reclusos) y el apoyo al convento de hermanas Siervas del Hogar de la Madre.

También forma parte del consejo de Cáritas Parroquial de la iglesia de Santiago, donde presta colaboración de forma permanente. El consejo de administración del Real Betis Balompié decidió hace once años celebrar esta ofrenda floral en diferentes templos de Sevilla y su provincia.

La entidad agraderce de este modo el apoyo y la fidelidad de los béticos de todos los barrios de Sevilla y sus pueblos a través de nuestras hermandades y cofradías, auténticos referentes de la devoción popular andaluza.