El Alcázar de Sevilla acoge el 19 de octubre el II Congreso nacional sobre hemorragia por rotura de aneurisma cerebral

Imagen del I Congreso Nacional sobre Hemorragia Subaracnoidea celebrado en Sevilla en octubre de 2025 - ASOCIACIÓN DECERO HSA

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla será sede el próximo lunes 19 de octubre del II Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea (HSA) en el Real Alcázar para analizar y debatir los últimos conocimientos de una enfermedad neurológica muy poco conocida, pero de gran impacto, especialmente porque afecta a personas jóvenes, en la plenitud de su vida laboral y familiar.

Tras la primera edición celebrada hace un año, este segundo congreso, organizado por la Asociación Decero HSA --única entidad en España dedicada a los pacientes y familiares afectados por esta patología neurológica--, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y su Unidad de Neurorradiología Intervencionista, se centrará en analizar las "secuelas invisibles" de esta enfermedad.

Bajo el lema 'Más allá del éxito quirúrgico: El compromiso con el paciente que sobrevive', la cita volverá a reunir a pacientes, familiares, profesionales de la salud, investigadores y representantes institucionales para seguir dando visibilidad a la HSA y promover un espacio de conocimiento, apoyo y esperanza a las personas afectadas.

Durante el último año, la Asociación Decero HSA ha firmado acuerdos de colaboración con cinco hospitales de Sevilla para derivar a pacientes afectados por la enfermedad y se ha integrado en el Comité del Plan Andaluz del Ictus, lo que permitirá reforzar la voz de los pacientes en las políticas sociosanitarias públicas de la comunidad autónoma.

"SECUELAS INVISIBLES"

Según informa la organización, el II Congreso reunirá a expertos en neurología, neurocirugía, neurorradiología, rehabilitación y salud laboral, entre los que destaca el director médico de la Red de Daño Cerebral y Neurorrehabilitación de la Fundación Hospitalarias, José Ignacio Quemada, que se centrará en analizar la base biológica de las "secuelas invisibles" de la enfermedad como fatiga, apatía, dificultades congnitivas y alteraciones emocionales que persisten tras el daño cerebral y su impacto diario en la vida familiar, social y laboral de la persona afectada.

La inauguración correrá a cargo de representantes institucionales y sanitarios de primer nivel como la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Maraver; el directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, y la coordinadora del Plan Andaluz del Ictus, Patricia Martínez.

Además de la conferencia del doctor José Ignacio Quemada, el programa científico incluye tres mesas de trabajo. La primera, titulada 'Desafíos transversales en las secuelas tras el HSA', contará con cinco especialistas moderados por el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Macarena de Sevilla, Joan Montaner.

La segunda mesa, bajo el lema 'Nuevos horizontes laborales tras el HSA', reunirá a expertos en derecho laboral, atención primaria y seguridad laboral. Por último, la tercera mesa, denominada 'La humanización del diagnóstico', ofrecerá la visión de cuatro especialistas moderados por el jefe de servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Francisco Moniche.

El congreso cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), la Sociedad Española de Neurorradiología (SENR), el Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista (GENI), la Federación de Asociaciones Españolas de Neuropsicología (FANPSE) y la Sociedad Andaluza de neuropsicología (SANP).

ENFERMEDAD POCO CONOCIDA DE GRAN IMPACTO

La hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma cerebral es una patología súbita y grave, con una elevada mortalidad y secuelas importantes. Miles de personas la sufren cada año en España, y pese a su impacto, sigue siendo una gran desconocida para la sociedad.

La Asociación Decero HSA, que trabaja para toda España desde su sede en Sevilla, busca desde su creación para dar apoyo a los afectados y sus familias, fomentar la investigación y sensibilizar a la población e instituciones.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol y el patrocinio de compañías líderes en innovación médica y tecnología sanitaria como Balt, Stryker y Medtronic, cuyo compromiso con la investigación y el tratamiento de enfermedades neurológicas resulta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.