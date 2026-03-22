La Algaba (Sevilla) consolida su apuesta por el cine y la igualdad con la clausura de su cuarto certamen de cine

Foto de familia en la gala de clausura del certamen cinematográfico 'Igualgaba', que impulsa el Ayuntamiento de La Algaba. - AYTO.DE LA ALGABA

La cinta 'Polígono X', de Néstor López, se alza con el premio al mejor corto, en un concurso con más de 400 títulos

LA ALGABA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Centro cultural Pintor Fausto Velázquez de la localidad de La Algaba (Sevilla) ha acogido la gala de clausura y entrega de premios de la cuarta edición del certamen cinematográfico 'Igualgaba', organizada por el Ayuntamiento, a la que se presentaron más de 400 cortometrajes de 30 países.

Este año, en el que se han proyectado 30 cortos y 3 largos seleccionados, ha premiado como mejor cortometraje a 'Polígono X', de Néstor López. La mejor dirección ha recaído en Andrea Revi, por 'Que nadie se entere'; el premio a mejor guion ha sido para Dany Ruz por 'All you need is love', tal como informa el Gobierno local en una nota de prensa.

Además, Carmen Calle se ha llevado el reconocimiento a la mejor actriz por ese mismo corto, que también ha sido reconocido como mejor cortometraje sección andaluza. El premio al mejor actor ha sido para Juan José Ballesta por 'Dopamina Cero'; la mejor dirección de fotografía se la ha llevado María Herrera por 'El cuento de una noche de verano'; la mejor dirección de arte, para Ana Villa y Guillermo Zamorano por 'La Espantadá'.

Asimismo, 'Dopamina Zero' ha sido galardonado con mejor sonido y junto a 'La Espantadá' también se ha llevado el premio a mejor producción. Por otro lado, el galardón a la mejor música ha ido a parar a 'Porque hoy es sábado'.

La historia de Antonio Cuadri 'Te protegerán mis alas' ha sido reconocida con el premio del público al mejor largometraje. En el certamen se han dado dos menciones especiales: 'Las churreras (mejor ficción documental) y 'Porque hoy es sábado', al mejor cortometraje de animación.

El jurado ha estado compuesto por el actor Adrián Pino, la actriz Adela Castaño, la productora Teresa Segura y el compositor Francisco Cuadrado.

Durante la gala de clausura "no han faltado el entretenimiento y buen hacer" gracias a la presentación de Luichi Macías y Manuel Navarro. También han intervinido el alcalde, José Manuel Gutiérrez, y la concejala de Políticas de Género y Diversidad del Consistorio, Lydia Gómez, y ambos han asegurado que desde La Algaba "se seguirá apoyando este tipo de iniciativas que brindan la oportunidad de ofrecer una mirada diversa, real y de una alta calidad cinematográfica".