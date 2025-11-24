La Algaba (Sevilla) reconocida a nivel nacional por su programa Playground de mejora de la convivencia escolar

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de La Algaba, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO LA ALGABA - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba ha sido distinguido en el IX Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar, convocado por la FEMP y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Según una nota remitida por el Consistorio, el jurado ha otorgado uno de los premios en la categoría de Mejora de la Convivencia Escolar en Municipios de hasta 20.000 habitantes, por la puesta en marcha del innovador Programa Playground.

El reconocimiento será entregado el 10 de diciembre y la iniciativa del Consistorio algabeño será incluida en un Catálogo de Buenas Prácticas que se difundirá a todos los gobiernos locales de España.

El Programa Playground surgió tras detectarse "un incremento de comportamientos agresivos en los juegos competitivos", así como "una incipiente segregación por género en los patios". Por ello, el Ayuntamiento impulsó una iniciativa orientada a convertir los recreos en "espacios inclusivos, seguros y libres de conflictos".

Para ello, el proyecto incorporó la figura de monitores procedentes del Programa de Empleo y Formación (PEF) Algaba Joven, encargados de dinamizar diferentes postas o zonas de juego. Estos profesionales acompañaron al alumnado durante los recreos, mediaron ante posibles disputas y fomentaron actitudes de convivencia positiva.

El programa se desarrolló a lo largo de todo el curso escolar 2024-2025 en los tres centros de Educación Infantil y Primaria del municipio: CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Purísima Concepción y CEIP Giner de los Ríos. Las actividades se adaptaron a los distintos ciclos educativos e incluyeron dinámicas de grupo, talleres de arte y manualidades, propuestas deportivas y juegos tradicionales.