Alumnos y docentes del Conservatorio Superior de Sevilla piden clases teóricas telemáticas para evitar contagios Covid

Alumnos y docentes del Conservatorio Superior de Música (CSM) 'Manuel Castillo' de Sevilla han solicitado por escrito que las clases teóricas se celebren de forma telemática ante la negativa evolución de la "tercera ola" de la pandemia de la Covid-19 y para evitar así contagios del coronavirus.

Así, por una parte, y en un escrito dirigido tanto al claustro de profesores como a la dirección del citado centro docente CSM 'Manuel Castillo', al que ha tenido acceso Europa Press, alumnos firmantes del mismo justifican esta petición atendiendo a "la evolución de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 y los negativos datos de contagios, ingresos y fallecimientos que se están produciendo en estos días", en el marco de la "tercera ola" de la pandemia.

El colectivo de alumnos recuerda que, en este contexto, la Junta de Andalucía ha tomado sucesivas "medidas restrictivas para el movimiento de ciudadanos" y "para la agrupación de personas no convivientes", así como ha acordado "el constante cierre perimetral de localidades en las que residen un importante número de alumnos".

A estas "especiales circunstancias", según continúan los alumnos, se suma la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, que, entre otras cuestiones, señala que "los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales".

Por ello, los alumnos firmantes de este escrito solicitan que, "en virtud de los modelos de organización curricular flexible desarrollada en la circular citada, se organice la docencia en alguno de los modelos b) o c) contenidos en el apartado 6 del punto quinto" de dicho documento de la Viceconsejería, esto es, "docencia en modalidad semipresencial o docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial", de forma que piden "la impartición de clases teóricas de manera telemática".

Los alumnos realizan esta petición "con el debido respeto y procurando la salvaguardia de la salud de toda la comunidad que conforma el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' de Sevilla", según exponen en su escrito.

Además, desde este colectivo piensan que se está incumpliendo actualmente el protocolo de medidas preventivas diseñado para evitar contagios de Covid en el interior del conservatorio, ya que, según han explicado a Europa Press representantes de los alumnos, no se dispone de geles hidroalcohólicos suficientes en las aulas o los que hay no están rellenos o no funcionan, ni se lleva a cabo una limpieza de las mismas entre clase y clase, además de que no se respeta la distancia mínima de seguridad entre los puestos de los alumnos.

RECLAMACIONES DE PROFESORES

Por su parte, el colectivo de docentes de este centro ha elaborado también un escrito, consultado por Europa Press, en el que solicita a la Consejería de Educación que "tenga en cuenta la situación de riesgo en la que se encuentran estos estudios en la actualidad y permita que se imparta la enseñanza de forma 'on line', evitando en lo posible los desplazamientos innecesarios de alumnos y profesores".

El colectivo de docentes advierte de que el hecho de que los conservatorios superiores de música estén adscritos, "de forma provisional, a la normativa de los centros de enseñanza secundaria", en la actual situación epidémica "resulta especialmente grave", ya que "en ellos no se pueden seguir muchas de las normas de prevención frente al virus impuestas en los centros" de secundaria.

Esto convierte a los conservatorios superiores "en instituciones especialmente vulnerables, además de padecer una situación de discriminación manifiesta frente a otros centros de enseñanzas superiores universitarias que ofrecen titulaciones similares y han suspendido la docencia presencial", según agregan los profesores.

En concreto, desde el colectivo de docentes avisan de que "una de las medidas principales que se sigue en los centros de educación secundaria, la creación de los llamados 'grupos burbuja', o grupos cerrados de convivencia, no puede mantenerse en los conservatorios".

Así, remarcan que "la enseñanza superior de música aúna asignaturas colectivas, generalmente de contenido teórico, con otro tipo de asignaturas prácticas, individuales o grupales", lo que "hace que en las aulas de las asignaturas teóricas conviva alumnado de diferentes itinerarios instrumentales, los cuales forman parte de agrupaciones instrumentales diversas, de manera que un posible contagio de un alumno implica una concatenación de contactos en la que prácticamente se ve implicado todo el centro".

En segundo lugar, "hoy en día está demostrado que uno de los medios de mayor difusión del virus se produce a través de los aerosoles", según continúan los profesores, que al respecto señalan que "el Ministerio de Sanidad ha realizado una evaluación del riesgo de transmisión del virus por esta vía, y admite que gritar o cantar puede aumentar las posibilidades de contagio".

"La peculiaridad de nuestra enseñanza implica grupos de canto coral, alumnos de canto, y diferentes formaciones de grupos vocales e instrumentales", y "dentro de estas formaciones resultan especialmente peligrosas las agrupaciones de instrumentos de viento, cuyos instrumentistas, lógicamente, no pueden usar mascarilla y expulsan un gran número de partículas a través de la saliva", según remarcan desde el colectivo de docentes, que alude a "un estudio de la Universidad de Minnesota, publicado en MedRxiv", que "prueba que los instrumentos de viento son una fuente de transmisión de aerosoles importante y, por tanto, de transmisión del virus".

En tercer lugar, los profesores subrayan que "a un conservatorio superior de música asiste un alumnado que no viene únicamente del entorno geográfico cercano al centro, sino que, por el contrario, acude desde un gran número de pueblos y ciudades de toda la autonomía, incluso en muchos casos de otras comunidades autónomas y del extranjero".

Esto "implica que personas de diferentes localidades, la mayor parte de ellas confinadas en la actualidad, se juntan sistemáticamente todas las semanas para cantar y tocar en diferentes y variables formaciones instrumentales, además de asistir a sus correspondientes clases teóricas que tienen un promedio de ratio de 20 alumnos por clase".

Todas estas circunstancias "han motivado la movilización tanto de alumnos como de profesores, los cuales reclaman su derecho a recibir una enseñanza segura, en similares condiciones a la de otros centros de enseñanzas superiores universitarias, que en estos momentos están impartiendo clases 'on line' con un riesgo muy inferior al que sufren los conservatorios", según concluyen los profesores que solicitan a la Consejería de Educación la impartición de clases de forma telemática.