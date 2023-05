Alumnos del IES Politécnico y del IES Albert Einstein realizan prácticas con la FP dual de Endesa

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del IES Politécnico y del IES Albert Einstein de la capital hispalense han comenzado sus prácticas en el sector de las redes de distribución gracias al programa de formación dual que ha puesto en marcha e-distribución, la filial de redes de Endesa, en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Antes de su incorporación al mundo laboral, los alumnos de ambos centros educativos han tenido una primera toma de contacto con la compañía eléctrica, de la mano de Juan Fernando Ramírez Rincón, del área de Seguridad, Salud y Medioambiente en Andalucía y Extremadura, y de Víctor Bazaga, responsable de distribución de Endesa en Sevilla, que han dado a conocer a los asistentes el trabajo de e-distribución dentro del sistema eléctrico. También han detallado las labores que tendrán que realizar los jóvenes durante su periodo de prácticas, que tienen como objeto el desarrollo de una formación completa y acorde con las exigencias de las empresas de este sector.

Entre los objetivos de este programa está acercar a los estudiantes a las necesidades y formas de trabajar de las empresas del sector eléctrico y preparar a las nuevas generaciones para construir su carrera profesional en un ámbito, el de las redes de distribución eléctrica, que actualmente cuenta con grandes perspectivas de desarrollo y salidas profesionales. Por otra parte, se busca atraer el talento a las empresas del sector y, sobre todo, el talento femenino a este tipo de formación técnica.

Tras un primer periodo de formación, los alumnos de estos institutos de educación secundaria comenzarán a compaginar los aprendizajes teóricos sobre cómo operar en las redes eléctricas, incluyendo formación novedosa referida a trabajos en baja tensión, en altura y en instalaciones subterráneas, con la realización de prácticas en las empresas contratistas de Endesa. Esto permitirá que se vayan familiarizando con aspectos prácticos y comiencen a ser conscientes de la cultura empresarial y, especialmente, de la importancia que Endesa y sus empresas contratistas conceden a la seguridad.

La iniciativa supone la inclusión de un módulo de 130 horas dentro de los programas de FP existentes en los ciclos de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Grado Medio en Instalaciones eléctricas y automáticas. En esta formación podrán participar 136 alumnos andaluces procedentes de 14 institutos de Formación Profesional que imparten la FP Dual.

El programa se desarrolla a nivel nacional en 26 institutos de 22 ciudades y permitirá enriquecer la formación de 240 alumnos en aspectos relacionados con cuestiones de seguridad para trabajos en redes, permitiendo a los jóvenes conocer de primera mano cómo se trabaja en campo para permitir que la electricidad llegue a hogares y empresas.

Los datos de la Estadística de Inserción Laboral de Graduados en Formación Profesional indican que la FP dual tiene mayor tasa de inserción laboral dentro de las modalidades de formación profesional. En el primer año después de finalizar el Grado Medio, la mitad de los alumnos de FP dual trabajan, un porcentaje que aumenta hasta los dos tercios en el caso de la FP de Grado Superior.

En los próximos años se va a producir una demanda sostenida de profesionales en áreas como las redes de distribución que, según el informe Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition de Deloitte, requerirán una inversión de entre 375 y 425 mil millones de euros en el periodo 2020-2030 en la UE de los 27 + Reino Unido.

Endesa sitúa las redes de distribución entre sus prioridades para los próximos años. Solo en el periodo 2022-2024 invertirá 2.900 millones de euros en el desarrollo, modernización y ampliación de la red que gestiona su filial e-distribución, de los que 1.300 millones se destinarán a la digitalización de las infraestructuras para mejorar su eficiencia y resiliencia. Y para finales de 2030 la cifra de inversión alcanzará los 12.000 millones de euros.