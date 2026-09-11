Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla reclaman avances en la "anhelada" ampliación al Palacio de Monsalves

Archivo - Vista interior del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla ha instado al Ministerio de Cultura y a la Junta de Andalucía a acelerar las gestiones para la "anhelada" ampliación de la pinacoteca al Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca pública de la calle Alfonso XII.

En un comunicado firmado por su presidente, Luis Parra Peláez, la asociación ha reiterado su petición al considerar que "ha transcurrido más de un año desde el anuncio de la licitación del proyecto sin que se hayan producido avances relevantes".

Así, la asociación ha defendido que la incorporación del Palacio de Monsalves permitiría "exhibir en este nuevo emplazamiento los fondos del siglo XIX sin perder la sede histórica del antiguo convento de la Merced Calzada", un espacio que considera "irremplazable para albergar la colección de arte del Barroco y los grandes maestros de la Escuela Sevillana".

A juicio de la entidad, el nuevo espacio permitiría exhibir en mejores condiciones la "extraordinaria colección artística del Museo" y dar cabida a nuevos servicios para una institución museística.

Entre ellos, ha citado un salón de actos para conferencias y presentaciones, espacios educativos y nuevos emplazamientos para el taller de restauración y el área de reserva de las colecciones.

Así, ha reclamado tanto al Ministerio de Cultura, titular de la pinacoteca, como a la Junta de Andalucía, responsable de su gestión, que "impulsen la anhelada ampliación pendiente ya desde hace dos décadas".

Por último, la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha puesto a disposición de las administraciones implicadas para colaborar en lo que esté a su alcance.