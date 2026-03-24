AMPA de Altos Colegios Macarena de Sevilla pide un "mantenimiento real" pese al inicio de las obras por el Ayuntamiento

Manifestación en el exterior del Altos Colegios Macarena de Sevilla. - AMPA ALTOS COLEGIOS MACARENA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Altos Colegios Macarena de Sevilla ha celebrado este martes una manifestación en el exterior del centro para pedir "un mantenimiento real y efectivo" del edificio cuyo gimnasio lleva clausurado desde noviembre por fisuras en el techo, así como la aparición de grietas en algunas aulas.

El Ayuntamiento de Sevilla comenzó el pasado jueves las obras de reparación de dicho espacio dentro del 'Plan de Recuperación' impulsado por el Consistorio para "mejorar y poner en valor los colegios públicos de la ciudad".

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha indicado que "los técnicos municipales, tras analizar este estudio, ya están realizando la intervención necesaria para acometer la reparación".

Pese al inicio de los trabajos, las familias del centro han lamentado la "dejadez generalizada del edificio" por parte del Gobierno municipal. "En el colegio hay pérgolas en los patios con riesgo de desprendimiento, grietas en algunas aulas, las cisternas que dejan de funcionar vienen a arreglarla y vuelven a dejar de funcionar. El aire acondicionado ni está ni se le espera", ha señalado la presidenta del AMPA, Belén Ortega, a Europa Press.

Sobre el aire acondicionado, Ortega ha remarcado que es una cuestión que "llevan años reivindicando". Actualmente, ha asegurado que están a la espera de "una adecuación del sistema eléctrico y una autorización por parte del ayuntamiento, pero tampoco llega".

"Al final lo que están haciendo es poner parche aquí o allá, pero exigimos un mantenimiento real y efectivo de un edificio tan antiguo como este, que fue el primer colegio público de Andalucía", ha afirmado.

El Ayuntamiento ha defendido que es "una actuación compleja que se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Oficina Técnica Municipal, basadas en la diagnosis realizada por la empresa especializada Elabora, lo que garantiza que se actúa con todas las garantías técnicas".

En cuanto a las grietas detectadas en algunas aulas, según indican los técnicos municipales, "no son recientes y podrían existir desde hace al menos cinco años". Así, "una vez se disponga de datos concluyentes del seguimiento, se actuará con la máxima diligencia para ejecutar las actuaciones que correspondan", ha afirmado la edil.

Gastalver ha recordado, además, que el CEIP Altos Colegios es un edificio histórico construido en 1894, con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época, "lo que implica que cualquier intervención debe realizarse con estudios previos rigurosos y soluciones técnicas específicas, especialmente al tratarse de un inmueble con valor patrimonial".