Teatro Central de Sevilla pone a la venta las entradas para los espectáculos de abril y mayo que clausuran la temporada

Archivo - Fachada del Teatro Central de Sevilla, en la isla de la Cartuja. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone a la venta este martes, 24 de marzo, las entradas de los espectáculos que cerrarán la temporada durante los meses de abril y mayo.

La programación reúne a destacados nombres de la escena contemporánea como Rocío Molina, Martín Zimmermann, Alfredo Sanzol junto al Centro Dramático Nacional, Laura Morales y Pablo Remón, así como el Ballet Flamenco de Andalucía, informa la Junta en una nota de prensa.

La propuesta escénica arranca en abril con el regreso de Rocío Molina, que presenta 'Calentamiento' en tres funciones: los días 10 y 11 a las 20,30 horas y el domingo 12 a las 12,00 horas. La pieza cuenta en escena con Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos 'Oruco', con codirección y textos de Pablo Messiez, dirección musical de Niño de Elche, diseño de iluminación de Carlos Marquerie y la colaboración escénica de Cabo San Roque.

Como actividad complementaria, el jueves 9 de abril a las 17,30 horas, la Sala Manuel Llanes acogerá un encuentro con el público moderado por la periodista Isachi Pérez.

El relevo lo toma el Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará los días 17 de abril a las 20,30 horas y 18 a las 12,00 horas con 'Flamenco Patrimonio', un montaje conmemorativo del 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Ya en mayo, Alfredo Sanzol, junto al Centro Dramático Nacional, sube a la Sala A los días 1 y 2 a las 20,30 horas con 'La última noche con mi hermano'. Además, el viernes, tras la función, tendrá lugar un encuentro con el público. Autor, director teatral y actual director artístico del CDN, Sanzol cuenta con el Premio Nacional de Literatura Dramática por 'La respiración' y cinco Premios Max, entre otros reconocimientos.

El Central acoge además el estreno absoluto de 'Ser Pastora', el nuevo trabajo de Laura Morales, los días 8 y 9 de mayo a las 19,00 horas. La pieza cuenta con la asistencia de dirección de Alessandra García, dramaturgia de Julio León / La Ejecutora junto a la propia Morales, y diseño de espacio escénico de Fran Pérez y Julia Rodríguez / La Ejecutora.

Ese mismo fin de semana, a las 20,30 horas, la Sala A será escenario del estreno en España de 'Louise', del creador Martin Zimmermann, un espectáculo para cuatro intérpretes que fusiona teatro, artes plásticas, circo y danza en torno a la resistencia y la necesidad de movimiento. Para este espectáculo, el teatro ha contado con la colaboración de Pro Helvetia.

La temporada se cerrará los días 15 y 16 de mayo con 'El entusiasmo', de Pablo Remón, en colaboración con el Centro Dramático Nacional y Kamikaze. Tras la función del viernes se celebrará un encuentro con el público. Además, Remón impartirá el taller 'Descubrir la escena. Taller de escritura dramática', dentro del ciclo Maneras de Hacer, organizado junto al Centro de Formación Escénica de Andalucía, del 11 al 14 de mayo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de mayo.