Ana Langeheldt, experta en arte mural urbano, cartelista de las Fiestas de Primavera de Sevilla

La sevillana Ana Langeheldt, experta en arte urbano, durante la ejecución de un mural en un espacio público - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha recibido en la Casa Consistorial a la artista sevillana Ana Langeheldt con motivo de su designación oficial para realizar el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2027, en un encuentro institucional que, además de formalizar el encargo pictórico, ha servido para mostrar el "respaldo del equipo de gobierno al tejido artístico local y proyectar la excelencia de las grandes citas de la ciudad a través de una de las firmas más sólidas de la pintura contemporánea".

Durante la visita de la artista, el alcalde ha destacado "la solvencia técnica y la versatilidad" de una autora "que ha situado la pintura mural en circuitos culturales e internacionales de primer orden". "La designación de Ana Langeheldt responde a nuestro objetivo de situar el cartelismo de nuestras Fiestas Mayores en manos de firmas consolidadas que representan el talento, la vanguardia y la excelencia de la pintura contemporánea sevillana", afirmado Sanz en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde subraya que "Sevilla tiene el privilegio de contar con una generación de pintores como Ana Langeheldt de extraordinaria solidez técnica que exportan la identidad contemporánea de nuestra tierra a galerías y festivales de todo el mundo. Es un orgullo contar con una firma como la suya para rubricar una de las obras pictóricas de más alcance y trascendencia de la cartelería nacional".

En este sentido, Sanz incide en que el cartel de 2027 reforzará la imagen internacional de la capital andaluza: "Las Fiestas de Primavera de Sevilla son nuestra principal carta de presentación ante el mundo. Encomendar su imagen a una autora sevillana con tanto arraigo local y reconocimiento fuera de nuestras fronteras garantiza una obra singular, a la altura del nivel artístico que Sevilla merece para sus dos fiestas más representativas".

"La Semana Santa y la Feria proyectan toda la fuerza cultural, religiosa e histórica de la ciudad, y desde el gobierno municipal seguimos con la determinación de situar a la ciudad en la vanguardia artística con cada uno de sus carteles", abunda al respecto.

"Tras las valiosas aportaciones que han hecho en estos años nombres como Antoine Cas, el taller Daroal o Daniel Franca, incorporamos la mirada libre, rigurosa y cosmopolita de una creadora como Ana Langeheldt capaz de conectar el lenguaje urbano y la pintura de estudio con el sentir de nuestra ciudad", remarca Sanz.

TRAYECTORIA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Nacida en Sevilla en 1978, Ana Langeheldt Marín es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Grabado y Diseño Gráfico (2003). Es reconocida como una de las figuras pioneras del muralismo y el arte urbano en España, atesora más de dos décadas de trayectoria continuada en la pintura, la ilustración y la intervención en el espacio público.

Su palmarés incluye distinciones como el Diploma de Honor de la LI Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (2003), los primeros premios del Certamen de Creación Joven del Ayuntamiento de Sevilla en las modalidades de Graffiti (2007) y Diseño Gráfico (2009), y la beca de creación Inicarte concedida por la Junta de Andalucía.

Su obra ha participado en festivales y galerías internacionales en Francia, Bélgica y Estados Unidos, destacando citas como la Biennale de Mons, Void Projects en Miami, Les Nouveaux Ateliers en Marsella, SC Gallery en Bilbao y B-Murals en Barcelona.

En Sevilla ha presentado la muestra individual Ya estuvo allí, sé cómo acaba (Magasé Art Gallery, 2023) y ha realizado intervenciones patrimoniales como el mural conmemorativo Dos océanos para el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

En el ámbito del diseño institucional, fue la autora del cartel del 16º Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF 2019) y de la convocatoria de cultos de la Hermandad de la Macarena en 2025. Sus trabajos han sido requeridos por firmas como Christian Dior o Cruzcampo, y reseñados en publicaciones como Graffiti Women o Rolling Stone Magazine.