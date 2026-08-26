Ana Mestre destaca la capitalidad de Sevilla: "Este es el Ayuntamiento de todos los andaluces"

1112454.1.260.149.20260826145402 La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (i) y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) durante la visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado este miércoles una visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, José Luis Sanz, y ha destacado la capitalidad de Andalucía, ante lo que ha calificado a la casa consistorial como "el Ayuntamiento de todos los andaluces". "Todos nos podemos ver representados porque aquí radica la capitalidad de Andalucía", ha afirmado.

Según ha detallado el Parlamento andaluz en una nota de prensa, la presidenta de la cámara ha saludado a una representación de la Corporación municipal y firmado en el Libro de Honor del Consistorio hispalense. "Es un honor trabajar tendiendo puentes y colaborando con este ayuntamiento que representa los intereses de los sevillanos", ha añadido.

En este sentido, Mestre ha apelado a unión entre ambas administraciones para "preservar los intereses y la ambición de todos los sevillanos" y para que en la ciudad se siga "viviendo mejor gracias a la gestión y a la representatividad que las instituciones públicas tenemos".

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha querido "agradecer" la visita institucional a la presidenta del Parlamento y "desearle mucha suerte" en esta XIII Legislatura "porque su suerte va a ser la suerte de los andaluces". "No me cabe duda de que su trabajo será fundamental para que esta sea una Legislatura muy constrictiva para todos", ha concluido.

Asimismo, en el encuentro han estado presentes los concejales Manuel Alés, del grupo municipal popular, Sonia Gaya, del grupo municipal socialista, Fernando Rodríguez, del grupo municipal Vox e Ismael Sánchez, del grupo municipal Podemos-Izquierda Unida.

En contexto, con su visita al consistorio hispalense, Ana Mestre ha continuado la ronda de visitas institucionales que inició el pasado 6 de agosto en el Ayuntamiento de Cádiz, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Bruno García.