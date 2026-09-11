Ana Morales y Macarena López protagonizan con sendos estrenos el primer fin de semana de la Bienal de Sevilla

Un momento del ensayo abierto de la coreógrafa Ana Morales, en foto de archivo - LA BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla afronta desde mañana sábado 12 y hasta el martes 15 cuatro jornadas marcadas por la creación y el encuentro de grandes nombres del flamenco. En este primer tramo de la programación se sucederán los estrenos absolutos de las nuevas propuestas de Dorantes, Ángeles Toledano, Ana Morales y Macarena López, junto a las actuaciones de figuras de este arte como Sara Baras, Israel Fernández, Pedro El Granaíno, José Maya, Rancapino Chico o José Fermín Fernández, entre muchos otros. A ellos se sumará un homenaje a Isabel Bayón que reunirá sobre el escenario a distintos artistas y contará con la colaboración especial de la propia bailaora.

El primer espectáculo de la programación del fin de semana llegará el sábado en la iglesia de San Luis de los Franceses con 'Pan de oro', de Pedro El Granaíno, que volverá a este mismo espacio el domingo 13. El cantaor estará acompañado por el clavecinista Daniel Oyarzábal en un diálogo entre el cante flamenco y la música antigua concebido específicamente para este espacio barroco, donde seguiriyas, soleás y otros cantes adquieren una dimensión de recogimiento y contemplación. Las entradas para ambas funciones están agotadas, informa la organización del certamen en una nota de prensa.

Con la guitarra como protagonista, el Espacio Turina será escenario de dos de las 'Noches únicas' de esta Bienal. La primera llegará el sábado con 'La cuerda al aire', un encuentro inédito entre Canito y Raúl Rodríguez, dos músicos de una misma generación que se subirán juntos por primera vez a un escenario. La guitarra y el tres flamenco dialogarán a partir de sus propias composiciones y de los ecos de las músicas de raíz, en una propuesta concebida como un espacio para la escucha, la complicidad y la creación compartida.

El domingo llegará 'Guitarra desnuda', la propuesta con la que José Fermín Fernández debuta en solitario en la XXIV Bienal. El guitarrista presenta un recital sin artificios ni acompañamientos que recorre distintos palos tradicionales y reivindica la capacidad del instrumento para contar historias y transmitir emociones, en homenaje a los grandes maestros del concierto de guitarra flamenca, de Ramón Montoya a Paco de Lucía.

SARA BARAS ACTÚA EN EL MAESTRANZA

En el Teatro de la Maestranza, Sara Baras ofrecerá el sábado y el domingo las dos últimas funciones de 'Infinita', el espectáculo con el que regresa a la Bienal. La bailaora recorre en esta creación la identidad y la herencia de Andalucía a través de ocho miradas femeninas que representan a sus ocho provincias, en un viaje escénico por la diversidad y la fuerza de la tradición flamenca andaluza.

El Teatro Lope de Vega reabre sus puertas al público sevillano y recupera su encuentro con la Bienal, retomando una vinculación histórica que durante décadas lo ha convertido en uno de los escenarios imprescindibles de esta cita. Su regreso a la programación de esta XXIV edición será este sábado con el estreno absoluto de 'Fractal arcano', la nueva creación de Dorantes, cuyas entradas están agotadas.

El Teatro Alameda concentrará otros dos de los estrenos absolutos de esta primera parte de la Bienal. El sábado, Ángeles Toledano estrenará 'La misma sangre del cuerpo', con las entradas agotadas. La cantaora jiennense, una de las voces más singulares del flamenco actual, parte de la raíz más ortodoxa para construir un lenguaje propio, abierto a nuevas formas de expresión y a una mirada contemporánea sobre lo femenino.

La Real Fábrica de Artillería se incorpora a los espacios de la XXIV Bienal para acoger varios de los estrenos absolutos de esta edición. El primero llegará el domingo 13 con 'Rapsodia. Fantasía subterránea', la nueva creación de Ana Morales, cuyas dos funciones tienen las entradas agotadas. Premio Nacional de Danza 2022, Morales propone un viaje órfico a la Sevilla de los siglos XVI y XVII a partir del hallazgo de un pasadizo subterráneo que conduce a un espacio entre lo real y lo imaginado.

Con la dirección musical de Niño de Elche, la guitarra de Manolo Franco y el saxofón y las electrónicas de José Vendetti, la pieza entrelaza textos de San Juan de la Cruz y músicas del Renacimiento sevillano con sonoridades contemporáneas para explorar, desde el flamenco y la danza, los límites entre lo antiguo y lo emergente, entre deseo y constricción, entre sometimiento y liberación.

Por su parte, el Teatro Central acogerá el domingo a José Maya con 'Lejano', una propuesta que explora la memoria como esencia de la identidad y el cante como vínculo con las raíces más profundas del ser. Despojado de artificios escénicos, el espectáculo convierte el escenario en un espacio de encuentro entre lo ancestral y lo contemporáneo, donde el bailaor se muestra también como cantor para emprender un viaje íntimo por la herencia flamenca, la memoria y los paisajes interiores.

PAPEL DESTACADO DE LAS PEÑAS FLAMENCAS

Las peñas flamencas también tendrán un papel destacado a través de 'Empeñados por Sevilla', un ciclo que arranca mañana sábado y hasta el 29 de noviembre llevará una veintena de recitales por distintas peñas de la ciudad para reivindicar estos espacios como lugares fundamentales para la transmisión y conservación del flamenco.