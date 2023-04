Por Andalucía afea a la Junta "falta de actuación" ante la pobreza del Polígono Sur de Sevilla tras pedirle información

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha acusado al Gobierno de la Junta de "falta de interés y de actuación" para "erradicar la pobreza" en el Polígono Sur de Sevilla tras analizar la información remitida al respecto por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a solicitud de la confluencia de Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda.

En concreto, el grupo Por Andalucía registró en el Parlamento autonómico una solicitud de información con la que reclamaba a la Junta "todos aquellos documentos" en los que se detallara y especificara "de qué manera y en qué plazos se van a ejecutar las próximas actuaciones para alcanzar los objetivos adoptados, en materia de empleo, por el Comisionado del Polígono Sur y, además, aquellos informes en los que se detallen los resultados conseguidos desde la puesta en marcha de dicho órgano".

A esta solicitud de información, formulada concretamente por el citado diputado de Podemos José Manuel Gómez Jurado, ha respondido la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, con un escrito fechado el pasado 27 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que traslada al parlamentario que su departamento, "a través de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Sevilla, viene trabajando en colaboración con la Oficina del Comisionado del Polígono Sur en el desarrollo de diversas actuaciones, en el marco del Plan Integral para el Polígono Sur aprobado por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla en diciembre de 2005 y por el Estado en enero de 2006".

La consejera realiza en su contestación un repaso por los protocolos de colaboración suscritos desde 2009 entre la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla orientados a la inclusión sociolaboral de personas desempleadas en ese barrio de la capital andaluza, así como destaca que la Dirección Provincial del SAE en Sevilla "ha impulsado la Red de Entidades por el Empleo y el Emprendimiento de Polígono Sur", creada a finales de 2014 y que "aglutina a una veintena de entidades públicas y privadas que realizan en la zona intervenciones en materia de empleo, formación y emprendimiento".

La consejera de Empleo detalla en su respuesta al diputado de Por Andalucía que "el escenario de crisis sanitaria, económica y social provocado por el Covid-19 hizo necesario formalizar, el 25 de mayo de 2021, un nuevo Protocolo General de Colaboración" entre las entonces consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior; de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y el Ayuntamiento de Sevilla, "para la implantación de itinerarios de inclusión sociolaboral de las personas desempleadas de Polígono Sur de Sevilla, a través de un sistema coordinado de recursos (Sicor)".

COMPROMISOS DEL SAE

En el marco de dicho protocolo, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se compromete, a través del SAE, a "ofrecer los servicios definidos en la Oficina SAE Huerta de la Salud en cuantas materias sean de su competencia y facilitar el acercamiento a la zona de Polígono Sur", así como a "promover la participación en las actuaciones derivadas de la puesta en marcha del Protocolo, de las entidades subvencionadas por el SAE para el desarrollo de Programas de Orientación e Inserción que actúen en la zona, en la medida que les afecten".

Otros compromisos del SAE en virtud de este protocolo de 2021 son los de "proporcionar un equipo de trabajo, con medios propios" del Servicio Andaluz de Empleo, "compuesto por personal técnico con perfiles ligados a la dinamización, orientación e intermediación laboral que se coordine con todos los equipos y recursos presentes en Polígono Sur", y "aportar material de comunicación/difusión de los programas y actuaciones" del SAE.

DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR

Según detalla también la respuesta de la consejera de Empleo, la Oficina del SAE Huerta de la Salud contaba, a fecha del pasado 31 de diciembre de 2022, con 11.284 demandantes de empleo inscritos, de los que un 35 por ciento vivía en el Polígono Sur, y durante el pasado año 2022 se llevaron a cabo en la zona un total de 445 itinerarios, de los que el 99 por ciento correspondieron a la Renta Activa de Inserción y el 1% restante a la Renta Agraria.

Por otro lado, Rocío Blanco expone que, "en estos momentos, a través de la Fundación Proyecto Don Bosco, a la que se ha destinado una inversión superior a los 427.000 euros, el SAE dispone de dos unidades de orientación en la zona, atendidas por un total de siete técnicos de orientación, una persona encargada de acompañamiento a la inserción y dos personas de apoyo". Una de dichas unidades "atiende a desempleados, en general, y la otra, a personas en riesgo de exclusión".

Asimismo, dos entidades, a las que el SAE ha destinado una inversión de 469.082,47 euros, están ejecutando el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo en Sevilla. Se trata, en concreto, de la ya citada Fundación Proyecto Don Bosco y de la Liga Española para la Educación y la Cultura, "cuyos proyectos comenzaron a principios de 2022 y se desarrollarán hasta final de 2023, habiendo facilitado la realización de prácticas no laborales a 109 personas desempleadas del Polígono Sur, hasta la fecha".

Por otro lado, la Fundación Proyecto Don Bosco y la Asociación Realidades para la Integración Social han atendido a 349 personas con el Programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, según detalla la respuesta de la consejera de Empleo, que especifica que a ambas entidades se les han concedido 720.000 euros.

Finalmente, Rocío Blanco detalla al diputado de Por Andalucía que la oficina del SAE Huerta de la Salud "presta además servicios a empresas tales como la captación y difusión de ofertas de empleo de ocupaciones acordes a los perfiles de cualificación básica de la población demandante de Polígono Sur, así como el asesoramiento sobre las líneas de ayuda y subvenciones públicas en materia de contratación, entre otras".

CRÍTICAS DE POR ANDALUCÍA

Tras analizar la documentación aportada por la consejera de Empleo, el diputado José Manuel Gómez Jurado ha considerado que ésta no muestra "resultado alguno". "No se ha aportado ni un solo informe de resultados, lo que nos hace entender que no se está trabajando de forma adecuada desde el comisionado del Polígono Sur" que dirige Jaime Bretón, ha apuntado el parlamentario en declaraciones a Europa Press.

"No nos sorprende que no hayan aportado ni un solo documento que evalúe su trabajo, porque es notoria la falta de interés del Gobierno andaluz por erradicar la pobreza", ha comentado en esa línea el parlamentario, que ha incidido en que "esta falta de interés y de actuación queda patente cuando el primer documento que aportan es un convenio del año 2009, demostrando un continuismo en planes que se han demostrado fallidos".

Para el diputado de Por Andalucía, "esta falta de progreso y avance se puede explicar viendo quién ostenta el sillón del comisionado, el señor Jaime Bretón, que en los últimos años ha destacado por ir ocupando puestos tan variados como Mercasevilla, la delegación de Fiestas Mayores o un puesto en el Consejo Audiovisual de Andalucía".

Gómez Jurado ha concluido avisando que desde Por Andalucía trasladarán su "preocupación a la consejera de Inclusión Social y Empleo por la falta de objetivos y estrategia desde el Comisionado", que "no puede ser una agencia de colocación para cargos descolgados del PP", según ha zanjado.