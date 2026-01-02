Andalucía actualiza el coste del comedor en los Centros de Participación Activa, que pasa a costar 5,61 euros

Archivo - Junta ajusta al incremento del IPC el coste del servicio de comedor en Centros de Participación Activa para mayores - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes la resolución de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se actualiza el coste máximo del servicio de comedor en los Centros de Participación Activa (CPA) para Personas Mayores de la Junta de Andalucía conforme a la variación anual del IPC.

Dicha actualización supone que el precio máximo del menú pase de 5,46 euros a 5,61 euros, lo que representa una subida porcentual del 2,7% correspondiente a la tasa de variación anual del índice general de precios al consumo en el mes de noviembre de 2025. Esto se traducirá en 0,15 céntimos más en el menú, según los cálculos ofrecidos por la Junta en una nota.

Para las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco modalidad Oro se establece un precio de 2,80 euros, por lo que estos sólo asumirán siete céntimos más con respecto a 2025, manteniéndose la bonificación del 50%, garantizándoles el acceso a un servicio de comedor de calidad.

Ante el alza de los precios en la cesta de la compra y, "en aras a contribuir a la sostenibilidad del sector y garantizar un servicio público de calidad", se ha fijado esta actualización del precio máximo del servicio de comedor. Los socios de un Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía cuentan con comedores específicos donde pueden disfrutar de menús saludables compuestos por dos platos, postre y bebida.

El número de comidas bonificadas a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) en 2025 ha superado las 407.000 Para hacer uso del servicio de comedor las personas mayores deben ser titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65, en su modalidad oro, y solo tienen que abonar el 50% del coste.

En concreto, las 407.326 comidas bonificadas suman 23.970 comidas más que en 2024, lo que supone un incremento del 5 por ciento. Por otro lado, las comidas no bonificadas al 50% (318.000, en 2025) están igualmente topadas con un precio máximo que es el coste que abonan los propios socios y socias de los CPA, además de las personas titulares de la tarjeta 65 en su modalidad verde.