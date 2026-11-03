Antonio Muñoz (PSOE) critica la gestión de los apartamentos turísticos en Sevilla: "Otros 100 avanzan en Urbanismo"

Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla. A 02 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado el "fracaso" de la política de José Luis Sanz para frenar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, este martes, 3 de noviembre, pasan por la Comisión Ejecutiva de Urbanismo ocho nuevos expedientes que suman 100 apartamentos turísticos, de los que 79 han obtenido una calificación ambiental favorable por silencio administrativo.

En este sentido, Antonio Muñoz ha destacado que esta situación "pone de manifiesto que las medidas anunciadas por el alcalde no están consiguiendo contener el crecimiento de estos alojamientos, mientras miles de sevillanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda y permanecer en sus barrios". "Los apartamentos turísticos siguen creciendo en Sevilla sin control", ha añadido.

De esta manera, los expedientes afectan a distintas zonas de Sevilla e incluyen 50 apartamentos en la avenida de las Razas, 18 en la calle Feria, diez en Mosquera de Figueroa, siete en Sierpes, cuatro en Águilas y tres en Sebastián Elcano que estaban a falta de la calificación ambiental.

Además, se ha tramitado favorablemente una licencia de obras para siete apartamentos en la calle Alfarería y se ha ampliado la licencia para incorporar uno más en Marqués de Paradas.

Al hilo, el portavoz socialista ha exigido al alcalde explicaciones sobre la eficacia de las restricciones anunciadas y sobre la falta de resolución en plazo de los expedientes ambientales. "Sanz tiene que explicar cómo pretende frenar la proliferación de apartamentos turísticos si su propio Gobierno permite que esto ocurra", ha abundado.

Asimismo, ha reiterado las propuestas socialistas que incluyen una moratoria de tres años para nuevos apartamentos turísticos en edificios residenciales, modificar el planeamiento urbanístico para preservar el uso de vivienda y reforzar las inspecciones contra los alojamientos ilegales.