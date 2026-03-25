Aparecen pintadas en El Cerezo en Sevilla en rechazo al GAR de la Policía Local: "Mejor gorrillas que boinas rojas"

Pintadas en el barrio de El Cerezo en Sevilla contra el nuevo grupo GAR de la Policía Local - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles, 25 de marzo, con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. "Mejor gorrillas que boinas rojas", "Más vecinos solidarios y menos policías" o "Mejor gorrillas que racistas" son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha anunciado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en 'X', consultada por Europa Press, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la "libertad de expresión", sino con un "blanqueamiento de la delincuencia". "Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente", han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', que ha llamado a la movilización para advertir del "creciente problema de inseguridad en el barrio", la "proliferación de "gorrillas" y otras conductas incívicas" y el "progresivo deterioro y degradación del barrio", entre otros.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto "de élite" que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio "versátil y especializado" y responder a una "demanda histórica", así como "servicios especializados", para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

Todo ello, en el marco de las protestas generadas a principios del presente mes de marzo por los vecinos del referido barrio sevillano, que llegaron a realizar patrullas ciudadanas por la noche y durante varias horas ante la "creciente inseguridad" en la zona. Advertían entonces de varios episodios de violencia y amenazas por parte de "gorrillas" que, aseguran, se sitúan en varias vías de la barriada.