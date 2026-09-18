APDHA advierte de la detención de 4 vecinos tras una agresión de un grupo ultraderechista y pide su liberación

Archivo - Imagen de recurso de una personas detenida. - POLICÍA LOCAL DE MIJAS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha advertido este viernes, 18 de septiembre, de la detención por parte de la Policía Nacional de cuatro vecinos "a las puertas de sus viviendas o incluso en sus puestos de trabajo" sin ser citados a declarar previamente tras una agresión protagonizada por "una organización de extrema derecha".

En un comunicado, APDHA ha indicado que las "personas presentes en la zona, tras sufrir el ataque de estos individuos, repelieron la agresión". Dichos agresores interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional, según confirman no obstante.

Por ello, han pedido la puesta en libertad "inmediata" de las personas detenidas. "Se trata de personas con un puesto de trabajo y con un arraigo demostrado en la ciudad de Sevilla contra quienes se ha practicado una detención innecesaria".