Apdha lamenta la decisión judicial "con la que se pretende dar carpetazo" a la muerte en Sevilla de Mamouth Bakho

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha lamentado y "no comparte" la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla "con la que se pretende dar un carpetazo definitivo" a la investigación judicial que "debería aclarar las circunstancias" de la muerte de Mamouth Bakhoum, el ciudadano senegalés de 43 años que murió ahogado en el Guadalquivir "tras ser perseguido durante más de un kilómetro por agentes de la Policía Local de Sevilla".

En una nota de prensa, la entidad andaluza considera que dicha decisión es "una muestra más del racismo institucional que existe en nuestro país". Pro Derechos Humanos de Andalucía ha señalado que es necesario "cuestionarse la subjetividad nacional, racial y cultural de los jueces y juezas" a la hora de valorar hechos como los acaecidos en Sevilla y han explicado que "los jueces que deciden sobre la muerte de Mamouth son españoles, blancos, pertenecen a una determinada clase social y, además, forman parte de una corporación profesional privilegiada en el Estado español, aspectos que los hacen más cercanos a los agentes de policía que persiguieron a Mamouth que al propio Mamouth".

Pro Derechos Humanos de Andalucía ha recordado que "desde la Policía Local y desde el Ayuntamiento de Sevilla se dieron en menos de 24 horas hasta tres versiones diferentes de cómo se había producido la muerte de Mamouth y se llegó a filtrar a los medios de comunicación que el vendedor ambulante se encontraba en situación administrativa irregular, extremo que se confirmó posteriormente falso". Por ello, han lamentado que "la Audiencia de así por finalizada la investigación judicial a pesar de la existencia de dudas razonables respecto al relato oficial".

Apdha ha cuestionado que la Audiencia, "a pesar de no ver ninguna responsabilidad por parte de los agentes, no se ha pronunciado ni ha cuestionado tampoco la orientación de este tipo de actuaciones policiales, que son claramente discriminatorias" y señala que "el hecho de que no haya responsabilidad penal declarada por los jueces no puede suponer que este caso caiga en el olvido y que se sigan desarrollando prácticas similares contra los manteros".

La entidad cree que "más allá de la responsabilidad penal de los agentes cuyo proceder cuestionamos, sigue existiendo una responsabilidad política evidente por parte de quienes ordenaron tanto esa actuación concreta como otras similares, que suponen la criminalización de un colectivo vulnerable que sólo intenta ganarse la vida como puede" en las ciudades. Ha explicado que "sólo la amenaza de prisión y sanciones así como el hostigamiento policial que sufren los manteros puede explicar que Mamouth se lanzase al río".

Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha considerado que es "significativo que Mamouth muriera, perseguido por agentes de la Policía Local, en el mismo lugar que siglos atrás era el foco de comercio y negocio de los esclavos africanos que llegaban a Andalucía". La entidad cree que "deberíamos, cuánto menos, pararnos a pensar cómo es posible que, a pesar del paso del tiempo, aún sigamos consintiendo y justificando formas de discriminación que condenan a miles de personas en nuestra tierra a nuevas formas de exclusión, explotación e incluso esclavitud".