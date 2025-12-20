Aprobación definitiva del proyecto de la estación de Cercanías de Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla)

Recreación de la estación de Cercanías de Casilla de los Pinos de la localidad nazarena. - AYTO.DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha informado de la aprobación definitiva del proyecto constructivo de la estación de Cercanías de Casilla de los Pinos, un "hito decisivo" que permite avanzar hacia la fase de licitación de las obras, prevista para el primer trimestre de 2026.

La nueva estación se ubicará en el entorno noroeste del municipio, en el ámbito del aparcamiento disuasorio municipal junto a la avenida Adolfo Suárez, y supondrá un "importante impulso" para la movilidad sostenible y la conectividad ferroviaria de Dos Hermanas, "reforzando su integración en la red de Cercanías del área metropolitana de Sevilla", tal como aseguran fuentes del Consistorio.

El proyecto aprobado recoge la solución técnica definitiva, fruto del trabajo coordinado entre Adif y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, y se apoya en los estudios de demanda y capacidad realizados "para garantizar su viabilidad funcional y su correcta integración urbana". En este sentido, la estación contará con un edificio de viajeros desarrollado en una sola planta, con una superficie útil de 453,50 metros cuadrados, ajustado al programa de necesidades definido por Adif en función de la demanda prevista.

La actuación contempla, además, la ejecución de dos andenes laterales, uno a cada lado de la plataforma ferroviaria, con una longitud de 260 metros y una anchura mínima de cinco metros, dotados de marquesinas iluminadas de aproximadamente 80 metros de longitud. Ambos andenes estarán conectados mediante un paso inferior bajo las vías, equipado con escaleras y ascensores, que garantizará una comunicación cómoda, segura y accesible entre ellos y con el edificio de viajeros.

El proyecto incluye igualmente la instalación de cerramientos perimetrales en la estación y en los andenes, así como la sustitución del cerramiento actual de la plataforma ferroviaria en toda la longitud del aparcamiento municipal.

Asimismo, se prevé la sustitución de los postes de catenaria existentes por nuevos pórticos y pórticos ménsula en la zona afectada por los andenes, la definición de una zona de aproximación peatonal a la estación que integrará espacios para vehículos de emergencia, taxis, carril bici, zonas de bajada de viajeros y nuevos sistemas de movilidad, así como la ejecución de las acometidas necesarias de electricidad, agua potable, saneamiento y pluviales, conectadas a las redes públicas o privadas correspondientes.

El proyecto contempla también la demolición de la pasarela metálica peatonal urbana existente de cruce de vías, situada en las inmediaciones del paso superior de la avenida Adolfo Suárez.

Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas se ha destacado que la aprobación definitiva de este proyecto supone un "avance estratégico" para la ciudad, ya que permitirá mejorar la oferta de transporte público, reducir el uso del vehículo privado y dar respuesta al crecimiento urbano del municipio, "especialmente en los desarrollos del entorno norte y de Entrenúcleos".

Del mismo modo, se ha subrayado la colaboración institucional con Adif, que ha sido clave para alcanzar este punto y seguir avanzando en una infraestructura "largamente demandada", como remarcan las mismas fuentes.