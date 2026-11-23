Exposicion SAGA Archivo de Indias - MINISTERIO DE CULTURA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de Indias, dependiente del Ministerio de Cultura, acoge desde el pasado 20 de noviembre al 22 de febrero de 2027 la exposición 'Historias e historia de la sostenibilidad', que propone un recorrido por las formas en las que las sociedades europeas han gestionado los recursos naturales para garantizar su supervivencia y bienestar a lo largo de la historia.

Según ha detallado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa, la exposición está formada por paneles elaborados a partir de documentación de archivo. A través de ellos, se presentan prácticas tradicionales de aprovechamiento de la energía eólica e hidráulica, la gestión del paisaje, la adaptación de cultivos y especies animales al entorno, así como la reparación y reutilización de materiales.

De esta manera, la propuesta aborda cómo las sociedades del pasado afrontaron los desafíos de su tiempo con los conocimientos y recursos disponibles en cada contexto histórico, de manera que su objetivo no es idealizar esas prácticas ni presentar el pasado como un modelo necesariamente más sostenible que el presente, sino comprender las soluciones desarrolladas en diferentes épocas.

Asimismo, el recorrido se ha estructurado en torno a siete ejes temáticos dedicados a las energías renovables, los recursos naturales, la diversidad de las variedades autóctonas, los materiales vegetales y animales de uso cotidiano, la conservación de alimentos y el auge de la conciencia medioambiental.

En el caso español, la exposición incorpora además un eje específico dedicado a la Flota de la Especiería, la expedición del siglo XVI capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, cuyo objetivo era alcanzar las islas Molucas para abrir una ruta comercial alternativa al monopolio portugués. Este apartado destaca, entre otros aspectos, por la importante provisión de vino de Jerez que transportaban las naves.

Como complemento, la muestra presentará una serie de artículos promocionales inspirados en los documentos expuestos y concebidos bajo los principios del ecodiseño y la producción sostenible como nidos para pájaros, piezas de cerámica, cuadernos, paraguas y sellos de madera.

La muestra, financiada por el Programa Europa Creativa, se enmarca en el proyecto SAGA (Sustainable Archives and Greener Approaches), impulsado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, en colaboración con diversas instituciones archivísticas europeas.

SAGA (Sustainable Archives and Greener Approaches) es un proyecto europeo transnacional e innovador que surge a partir de la necesidad de proteger los archivos frente a desastres naturales o los causados por la acción humana, así como responder a los efectos del cambio climático e impulsar estrategias de sostenibilidad dentro del sector archivístico.

Su principal objetivo es reforzar la resiliencia del patrimonio documental mediante la innovación tecnológica, la capacitación profesional y la adopción de prácticas sostenibles.

La exposición podrá visitarse de martes a sábado, de 9,30 a 17,00 hora, además de los domingos y festivos de 10,00 a 17,00 horas. El acceso será gratuito y los lunes permanecerá cerrado.