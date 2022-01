Los Arcos arranca el año con una campaña de donación de sangre para apoyar al Centro de Transfusiones

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos arranca el nuevo año con una campaña de donación de sangre que, en colaboración con la Hermandad de San Pablo, atiende este lunes al llamamiento de carácter urgente realizado por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla que necesita stocks de todos los grupos sanguíneos.

El centro comercial habilitará este lunes en la primera planta, frente a Druni y en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, un espacio seguro para los profesionales del Centro de Transfusiones, de forma ordenada, puedan alcanzar el mayor número de donaciones posibles.

Según ha indicado el gerente de Los Arcos, Ernesto Pardo, "comenzamos el año donando vida, donando sangre; donando aquello que no se puede comprar y que, sin embargo, es un medicamento vital para todos".

De esta forma y destacando la necesidad real de incrementar los bancos de sangre de la ciudad, Pardo ha invitado a todos los sevillanos a sumarse a esta campaña de donación que cumple con todos los protocolos sanitarios.

Tanto el desde el centro comercial Los Arcos como desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla han recordado que para hacer la donación es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de nueva salud, no acudir en ayunas y no hacer deporte el mismo día de la donación. No obstante, antes de donar los profesionales sanitarios presentes examinarán a las personas que acudan y tras la donación se suministrarán alimentos y consejos útiles.

Los Arcos está gestionado por Cushman& Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven. Como actor económico y social, Los Arcos desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas, forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

Por este motivo, durante todo el año se suma al llamamiento del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla realizando maratones de donaciones de sangre.