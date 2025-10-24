Los Arcos, en Sevilla, pondrá en marcha un programa de Halloween con concursos de disfraces, cuentacuentos y talleres

Los Arcos pondrá en marcha una programación de Halloween con concursos de disfraces, cuentacuentos y talleres. - CC LOS ARCOS

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, pondrá en marcha una programación de Halloween con concursos de disfraces, cuentacuentos y talleres, desde este sábado y hasta el próximo 1 de noviembre. Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el complejo sevillano realizará actividades tematizadas sobre obras y personajes populares del género del terror.

Según han explicado desde Los Arcos, "esta nueva edición se centrará de nuevo en el entretenimiento familiar durante varios días en donde la música, la magia, los cuentos y la interacción con personajes emblemáticos de estas fechas sorprenderán a los visitantes".

Para el gerente del centro, Luis Enrique Ruiz, "esta cita es fundamental en el calendario de actividades para el centro comercial, ya que cada actividad que promueve Los Arcos busca ofrecer una propuesta de ocio diferenciada al visitante, y estamos seguros de que este año la fiesta de Halloween fascinará a las familias". "Invitamos a todos a disfrutar de todo lo programado en una celebración ya indispensable en nuestro centro comercial".

UNA AGENDA DE ACTIVIDADES FAMILIARES

El sábado 25 de octubre a las 18,00 horas tendrá lugar una cita con "los monstruos más populares del séptimo arte" en la primera planta de Los Arcos. Durante una hora y media, los visitantes podrán disfrutar del espectáculo musical 'Baila con tus monstruos favoritos', donde personajes emblemáticos como Beetlejuice, las brujas de Hocus Pocus, Miércoles Adams y la pareja compuesta por Jack y Sally, de 'Pesadilla Antes de Navidad', buscarán la participación del público.

La siguiente acción tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre a las 18,00 horas, día en el que se celebrará una gala de disfraces "terroríficos". Para esta velada de Halloween, Los Arcos recreará la 'Mansión Addams', en donde el público se encontrará a la popular Miércoles, los cazafantasmas y otros personajes.

Las inscripciones para participar en esta actividad se abrirán una hora antes, y todos aquellos que sean miembros de Los Arcos Club podrán inscribirse con anticipación mediante la app. Desde el centro han recordado que, quienes no lo fueran previamente, pueden hacerse miembros en ese momento para acceder al concurso esa misma tarde.

Las mejores propuestas del concurso serán premiadas, aunque, según han apuntado desde Los Arcos, "el entretenimiento, la buena música y las actuaciones serán el elemento clave de la jornada". A partir de las 19,30 horas será "la hija más popular de los Addams" quien se encargue de deleitarles mediante una coreografía y, posteriormente, tendrá lugar un "cierre teatral" con el espectáculo 'Hechizo Final de Halloween' y la entrega de los galardones.

Durante esa misma tarde, también se realizará un taller de pintacaras y maquillaje FX, de la mano de maquilladores profesionales, quienes también realizarán una sesión vespertina el sábado 1 de noviembre. Durante la mañana del sábado, las familias también podrán acudir al photocall para inmortalizar sus atuendos más escalofriantes en el espacio de 'La Casita Encantada'.

La sesión también se extenderá al horario de tarde. A las 17,30 horas, el cuentacuentos 'Creepypast' traerá historias adaptadas para toda la familia, donde el humor y la magia "serán auténticos protagonistas". Tras ello, el 'gran pasacalles' cerrará esta edición junto al público asistente.