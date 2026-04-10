Arde un camión en la A-49 a la altura de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y deja varios kilómetros de retenciones

Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha ardido en la tarde de este viernes, 10 de abril, en plena A-49, concretamente en el kilómetro 2 y a la altura de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), dejando varios kilómetros de retenciones y afectando, especialmente, al tráfico de salida en sentido Huelva.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 16,15 horas, momento en el que varios testigos han alertado de la presencia de humareda saliente del vehículo. De hecho, era la propia Policía Local de Castilleja de la Cuesta la que confirmaba la presencia del incendio.

Hasta el lugar del incidente, que se ha saldado sin heridos, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos y mantenimiento de la vía.

No obstante, tal y como ha concretado la Dirección General de Tráfico (DGT) a esta agencia, pese a que en un primer momento el accidente ha paralizado la vía en ambos sentidos, tras unos minutos de intervención los efectivos han logrado reducir las consecuencias al carril de salida, que por el momento continúa cortado y genera varios kilómetros de retenciones.