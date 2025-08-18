Arde un centro de transformación de Endesa en el Polígono Sur (Sevilla) por "fraude masivo y plantaciones de marihuana"

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

En la madrugada de este lunes ha quedado "completamente calcinado" un centro de transformación de Endesa ubicado en la calle Mago de Oz en el Polígono Sur de Sevilla. Se trata de una instalación que tenía una potencia instalada de 2.000 kilovoltioamperios (KVA) a pesar de tener solo 111 contratos de suministro en vigor que "no superarían los 450 kilovatios de energía". La empresa ha achacado este incidente al "fraude masivo y a las plantaciones de marihuana".

Según ha comunicado la compañía eléctrica en una nota, a pesar de estar "sobredimensionando" la instalación --que quedó completamente renovada el pasado año cuando en el mes de agosto se volvió a calcinar--, esta no ha resistido la consecuencia del "fraude masivo" provocado por las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas, "afectando no solo a las instalaciones eléctricas sino también a la seguridad de las personas que viven en estos entornos", ha declarado.

Para garantizar el suministro a los clientes con contrato en vigor, Endesa va a instalar dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 KVA respectivamente, mientras lleva a cabo las tareas de revisión de la instalación.

En total, la compañía invertirá más de 350.000 euros en la sustitución de este centro de transformación, ya que se tendrá que cambiar las máquinas transformadoras, volviendo a colocar dos transformadores con una potencia cada uno de 1.000 KVA, es decir, potencia suficiente como para 1.400 clientes, a pesar de que los contratos en vigor siguen siendo 111.

Asimismo, la empresa ha recordado que desde 2020 esta instalación "ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato que lejos de aumentar a lo largo de estos años ha disminuido de 119 a 111 clientes con contrato de suministro en vigor".

En este contexto, Endesa ha explicado que "se trata de una zona sobredimensionada donde la problemática del fraude por cultivo de marihuana se vuelve cada vez más acuciante", y es que una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados "puede consumir como 80 viviendas a la vez".

Además, han subrayado que la manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo "desmesurado" son "las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona", y pueden suponer "un peligro para la seguridad e integridad de las personas".

Por este motivo Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, hace tres años, llevaron a cabo un plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas y se instalaron doce nuevos centros de transformación en los barrios de Sevilla en los que se registraba más incidencias por fraude.

La medida se ha visto ampliada en la actualidad con la firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros doce nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de "más potencia y nuevas infraestructuras" a zonas que "ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado".

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate, donde se instalarán ocho nuevos centros de transformación; Distrito Este-Torreblanca con dos nuevos; Distrito Sur y Distrito Norte con uno respectivamente.

Igualmente, cada una de estas instalaciones contarán con un centro de transformación que albergará dos máquinas transformadoras de 1.000 KVA cada una, es decir, la potencia suficiente para abastecer a 800 nuevos suministros.

Finalmente, la compañía ha asegurado que "está trabajando ya en la instalación de varios de estos nuevos centros de transformación a la vez que se une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones", puesto que en los primeros seis meses del año "se han abierto 106 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla, lo que supone cuatro expedientes a la semana en operaciones lideradas por Policía Nacional".