Los arquitectos de Sevilla reconocen a Alberto Campo Baeza con el título de 'Colegiado de honor'

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha reconocido por unanimidad al arquitecto Alberto Campo Baeza con el título de 'Colegiado de Honor' en su primera edición, por "su continua búsqueda de la excelencia en el desarrollo de la arquitectura, el valor de sus textos y obras en el aprendizaje de las nuevas generaciones de arquitectos y su permanente apoyo, ayuda y cercanía al COAS".

El reconocido arquitecto recogerá este título en el acto de homenaje al aniversario de colegiación, que tendrá lugar el miércoles 22 de junio en la sede de la fundación FIDAS, según destaca el órgano colegial en una nota de prensa.

Alberto Campo nació en Valladolid y vio la luz en Cádiz. Es Catedrático de Proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid desde 1986, y ha sido profesor en la ETH de Zurich, EPFL de Laussanne --ambas en Suiza--; Penn University de Philadelphia, Kansas State University, CUA de Washington y Buffalo University, todas ellas en Estados Unidos. En este país, en 2021, ha sido profesor en la NYIT de Nueva York.

Sus obras han sido ampliamente reconocidas. Desde la Casa Turégano, la Casa Gaspar, la Casa de Blas, la Casa del Infinito o la Casa Cala, hasta obras mayores como Caja Granada, el Consejo Consultivo de Zamora o el Polideportivo para la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. En 2022 está construyendo el Magazzino II - Pabellón Robert Olnick, en Cold Spring, Nueva York, y acaba de terminar la Casa en Mojácar, Almería.

Su trabajo ha sido expuesto en el Crown Hall de Chicago, el Urban Center de Nueva York, la Basílica de Palladio, el Tempietto de S. Pietro in Montorio, el MAXXI en Roma, la MA gallery de Tokyo y la American Academy of Arts and Letters en Nueva York.

Además, Campo Baeza ha recibido la Medalla de Oro de la Fundación Tessenow de Alemania, el Arnold W. Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters, la Medalla Attolini de México, el Premio Piranesi de Roma, y es International Fellow del RIBA de Londres, Honorary Fellow del American Institute of Architects y Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 2019 ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Arquitectura Española y en 2021 con el Premio Nacional de Arquitectura.