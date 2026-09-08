Arranca la Bienal de Sevilla 2026: así será el "pregón cantado" por cantaores desde balcones de la Plaza San Francisco

Foto de familia tras la inauguración de la muestra 'Paisaje y paisanaje', dentro de las actividades paralelas de la Bienal, en lacalle Feria - BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla arranca este miércoles, 9 de septiembre con un "pregón cantado", que servirá de antesala de 72 espectáculos de arte jondo, con 22 estrenos, hasta el día 3 de octubre. La inauguración tendrá de este modo un singular formato, al convertir la Plaza de San Francisco en un "gran escenario a cielo abierto". Dirigido e interpretado por Segundo Falcón, comenzará a las 20,30 horas y contará con las voces de Esperanza Fernández, Pedro 'El Granaíno', Rafael de Utrera y María Terremoto, junto a la bailaora Ana Morales.

Este "pregón cantado", que lleva por título 'Ecos Primitivos. Cante en Altura. Danza en Tierra', es una creación original concebida para la ocasión y el acto, coorganizado con la Fundación Cajasol, llevará esta experiencia escénica al espacio público para compartirla con toda la ciudad.

El evento propone una apertura concebida específicamente para la Plaza de San Francisco, un espacio que dejará de ser únicamente el lugar donde sucede la representación para convertirse en parte esencial de ella. El público se situará en el centro de una experiencia de 360 grados, "rodeado por las voces que llegan desde las alturas y por el movimiento de Ana Morales, en un diálogo entre arquitectura, sonido y cuerpo que rompe con la disposición tradicional del escenario".

En este sentido, cinco cantaores ocuparán distintos balcones de la plaza, construyendo un "mapa sonoro" que envolverá al público a través de algunos de los cantes más primitivos del repertorio: la trilla y la toná liviana en la voz de Segundo Falcón, el romance de Rafael de Utrera, el martinete de María Terremoto, el romance y corrido gitano de Esperanza Fernández y la saeta de Pedro 'El Granaíno', explican los responsables de la Bienal.

En el centro, Ana Morales desarrollará una "escritura corporal contemporánea desde la respiración, el peso, la caída y la relación directa con la tierra". "El cante y el baile establecen así una conversación entre dos dimensiones: la voz, suspendida en las alturas, y el cuerpo, arraigado en la tierra". La ausencia de acompañamiento instrumental, o su presencia "de forma mínima y percutiva, acentúa el carácter desnudo de una propuesta que busca acercarse al flamenco desde su esencia, antes de que fuera escenario y representación".

La presente edición contempla 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y seis matinés únicas. Además de los ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos del Instituto Andaluz del Flamenco, el certamen reunirá a un total de 21 artistas que presentarán por primera vez un espectáculo con nombre propio.

La gala inaugural, sin embargo, tendrá lugar este jueves, en la Plaza de Toros de la Maestranza, en un espectáculo denominado 'El mundo por montera', con una participación muy destacada del Ballet Flamenco de Andalucía, y un importante elenco de artistas, con figuras como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa al cante.

Una de las voces debutantes será la cantaora jiennense Ángeles Toledano, que el próximo 12 de septiembre actuará en el Teatro Alameda con el estreno absoluto de 'La misma sangre del cuerpo', junto a Juanelo de Los Palacios el día 18, donde encabezará el espectáculo '75 aniversario de la Peña El Pozo de las Penas: Uvitas negras'.

El baile también suma nuevos nombres en esta edición de la Bienal con Hugo y Diego Aguilar, que presentarán por primera vez una propuesta, 'Cuestión de tiempo', en el Monasterio de San Jerónimo el 4 de septiembre. En el mismo ciclo, Bernardo Miranda, asumirá por primera vez un espacio como solista en la Bienal el 6 de septiembre, con una actuación en el Museo de Artes y Costumbres Populares en el marco del espectáculo homenaje a 'Fosforito'.

El Ayuntamiento ha decidido trasladar al Muelle de la Sal los tres espectáculos del Hotel Triana para dar "una mayor respuesta a la gran demanda generada", además de disfrutar de estas tres noches de flamenco en un "entorno único" de la ciudad, junto al Guadalquivir y el Puente de Triana.

El cambio de emplazamiento, permitirá mantener íntegramente la programación prevista, las mismas fechas, los mismos horarios y los mismos artistas. 'Mujeres gitanas', con Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi y Josemi Carmona (día 17); 'Uvitas negras', con Nene Escalera y Manuel Orta, entre otros (día 18) y 'Andalucía en el tiempo', con El Boquerón, Carmen de la Jara, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados a la guitarra por Eduardo Rebollar y Antonio Carrión, al día siguiente.

VUELVEN LOS PREMIOS GIRALDILLO

La XXIV Bienal recupera los Premios Giraldillo como reconocimiento a la excelencia artística de una programación que, desde 1980, ha acompañado la evolución del flamenco y de sus creadores. Tras dos ediciones en las que la Bienal concedió un único Giraldillo de Honor para distinguir trayectorias de especial relevancia, los galardones regresan en esta edición a su vocación de reconocer las propuestas y actuaciones más destacadas que pasen por los escenarios de la muestra.

El jurado de esta edición está conformado por José Manuel Gamboa, Eusebia López, Juan Garrido, Marta Carrasco, Rocío Coral, Cristina Cruces, Fran Pérez, Francisco Bernier, Manuel Macías, Paco Escobar y Francisco Cuadrado, quienes serán los encargados de otorgar los Giraldillos al Cante, Baile, Toque y Música Instrumental.

'OTRAS PERLAS': ARTE EN LA CALLE FERIA Y CINE EN TRES CULTURAS

Además de su programación oficial, la Bienal extiende su presencia por toda la ciudad a través de 'Otras perlas', una serie de actividades paralelas que reúne una amplia selección de exposiciones, ciclos, encuentros y otras actividades impulsadas por universidades, fundaciones y entidades culturales locales. Propuestas que amplían los escenarios de la Bienal y contribuyen a que, durante estas semanas, el flamenco se encuentre con otras disciplinas, espacios y públicos, haciendo de Sevilla un gran escenario cultural.

Es el caso de la exposición 'Paisaje y paisanaje', una intervención artística impulsada con el apoyo de la Universidad Loyola y comisariada por Rafael Iglesias que convierte el entorno de la calle Feria en una galería urbana y abierta. Desde este martes, los artistas Patricio Hidalgo y Rafael Iglesias muestran una selección de obras creadas expresamente para la ocasión en los escaparates de distintos comercios emblemáticos de la zona, entre ellos espacios tan singulares como la única carbonería que permanece en activo en el centro histórico de Sevilla.

La propuesta plantea así un recorrido artístico por las calles del entorno de Feria, donde los escaparates, comercios y establecimientos del barrio se convierten en lugares de exposición. A través de sus obras, los artistas establecen un diálogo entre el flamenco y la ciudad que lo acoge, pero también con sus habitantes, su tejido comercial y empresarial y la identidad urbana de este entorno.