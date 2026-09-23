Arranca este lunes en Sevilla el plazo para solicitar actividades del Teatro de la Maestranza para centros educativos

Propuesta del Teatro de la Maestranza para jóvenes escolares - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza abrirá el próximo lunes, 28 de septiembre, a partir de las 10,00 horas, el plazo de solicitud para asistir a los espectáculos dirigidos a centros educativos durante la presente temporada, si bien las solicitudes podrán realizarse a través del formulario disponible en la página web del Teatro de la Maestranza.

Según ha referido la organización del Teatro en un comunicado, con una entrada única de 8 euros, el Teatro de la Maestranza ofrece tres propuestas escénicas especialmente concebidas para el público escolar, en las que se combinan calidad artística, música, teatro y recursos pedagógicos adaptados a diferentes edades.

Las propuestas son 'Soñando el carnaval de los animales', 'Andersen, el patito feo' y 'La historia de un soldado, de Ígor Stravinsky'.

En colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la compañía Etcétera presenta 'Soñando el carnaval de los animales', un espectáculo que combina música, títeres y fantasía para acercar al público más pequeño al universo musical de Claude Debussy y Camille Saint-Saëns.

La propuesta está dirigida a escolares a partir de 3 años y contará con cuatro sesiones los días 9 y 10 de febrero, a las 10,00 y a las 12,00 horas.

La compañía Etcétera lleva también a escena una adaptación de El patito feo, el célebre cuento de Hans Christian Andersen. A través de los títeres, la narración y la música en directo, el espectáculo aborda valores como la empatía, la diversidad y la autoestima.

Dirigida a escolares a partir de 4 años, la propuesta ofrecerá cuatro sesiones los días 6 y 7 de abril, a las 10,00 y a las 12,00 horas.

El programa educativo se completa con La historia de un soldado, de Ígor Stravinsky, una nueva producción del Teatro de la Maestranza con dirección musical de Lucas Macías. La obra relata el pacto entre un soldado y el diablo y plantea, a través de una fábula que combina música, teatro y narración, una reflexión sobre la ambición y la felicidad.

Una propuesta dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria a partir de 12 años. El espectáculo contará con dos sesiones para centros educativos el 17 de mayo, a las 10,00 y a las 12,00 horas.