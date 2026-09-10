Arranca el nuevo curso de Primaria en Mairena (Sevilla) tras 35 actuaciones y 618.000 euros de inversión municipal

Niños inician el curso escolar en Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado este jueves, 10 de septiembre, el curso escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria en sus ocho centros, ello después de que el Ayuntamiento haya realizado 35 actuaciones y destinado 618.000 euros a obras, labores de mantenimiento, servicios y programas educativos en los ocho Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la localidad.

Así lo ha destacado el Consistorio en un comunicado, misma vez que ha descrito que el alcalde, Antonio Conde, ha presidido el acto de inauguración del curso en el CEIP Los Rosales, que este año celebra su 25 aniversario, acompañado por la concejala delegada de Planificación y Compromiso Educativo, Blanca de Pablos.

En palabras del alcalde, "queremos que nuestros niños y niñas empiecen el curso en las mejores condiciones y que sus familias sepan que el Ayuntamiento está a su lado, con ellos y ellas".

Los servicios municipales han realizado 23 actuaciones con medios propios. Entre ellas figuran la programación educativa, con 29 propuestas para todos los centros; trabajos de pintura interior de mantenimiento; limpieza de la red de saneamiento en los CEIP El Olivo, Giner de los Ríos y Miguel Hernández; repaso de toda la instalación de fontanería; repaso de revestimientos; reposición de vidrios rotos; reposición o arreglo de sanitarios o reposición de unidades de bambú en el CEIP Malala, entre otros.