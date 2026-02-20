Arranca el último fin de semana de 'El Patio en Cuaresma' tras completar aforo: "Sevilla tiene ganas de Semana Santa"

Archivo - (Foto De ARCHIVO)El Patio En Cuaresma. Edición 2025 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Sevilla acoge en los próximos días el último fin de semana del festival 'El Patio en Cuaresma', que contará con las actuaciones de la Banda de la Agrupación Musical de Carrión de los Céspedes, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito-Sevilla y la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río, entre otros.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante el último fin de semana, momento de su arranque, la cita completó aforo, lo que muestra que "Sevilla tiene ganas de Semana Santa y tiene ganas de marchas".

Este sábado, a las 12,00 horas, tendrán lugar las actuaciones de la Banda de la Agrupación Musical de Carrión de los Céspedes y de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Al Algaba. Por su parte, a las 15,00 horas, actuarán la Banda de Música Nuestra Señora del Valle de Burguillos, la Banda Municipal de Música de Coria del Río y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito-Sevilla.

El domingo, por su parte, la sede acogerá a las 12,00 horas actuaciones de la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención Sevilla. Posteriormente, a las 15,00 horas proseguirán la Banda de Música La Soledad de Cantillana, la Banda de Cornetas y los Tambores de la Vera-Cruz de Utrera y Banda de Música María Santísima de la Victoria Las Cigarreras- Sevilla.

'El Patio en Cuaresma' se desarrolla con la colaboración de la Delegación Sevillana de Federband y el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. Las actuaciones son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo. La apertura de puertas tendrá lugar a las 11,00 horas y los conciertos se complementan con un servicio de ambigú en el interior.