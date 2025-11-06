Arranca este viernes la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos de Sevilla para ayudar a más de 30.000 personas

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado este jueves la Gran Recogida 2025, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre bajo el lema 'Lo damos todo', con el objetivo de garantizar alimentos básicos a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Según ha informado el Banco en una nota, la campaña, una de las más importantes del año para la entidad, contará con más de 300 puntos de recogida distribuidos por toda la provincia y con la colaboración de más de 3.000 voluntarios. Como en ediciones anteriores, los ciudadanos podrán donar alimentos de forma tradicional o realizar aportaciones económicas en línea de caja, eligiendo la modalidad que más les convenga.

El acto de presentación, celebrado en el patio de la Iglesia de la Caridad, ha contado con la participación del presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias; el hermano mayor de la Hermandad de la Caridad, Félix Arenado; el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis Martín.

Parias ha enmarcado que la Gran Recogida es "una de las principales fuentes de aprovisionamiento del Banco de Alimentos" y subrayó la importancia del voluntariado: "El éxito de esta campaña depende de quienes, año tras año, se implican en los puntos de recogida. En nuestras manos está conseguir todos los alimentos que necesitan miles de familias sevillanas".

Arenado, por su parte, ha señalado la "satisfacción" de acoger la presentación en el Hospital de la Santa Caridad, donde residen 83 mayores sin recursos, y recordó que la Hermandad atiende a 125 familias a través de su economato: "Se dice que en Sevilla no hay hambre, pero si no fuera por el Banco de Alimentos muchas familias lo pasarían realmente mal. Por eso pedimos a todos los sevillanos que se vuelquen con esta campaña".

Desde el Ayuntamiento, José Luis Martín animó a la ciudadanía a participar en esta acción solidaria y puso en valor el papel del Banco de Alimentos "como soporte fundamental para los barrios y colectivos más desfavorecidos".

Los productos más demandados son aceite, leche, arroz, legumbres y caldo. Las aportaciones económicas recaudadas se destinarán íntegramente a la compra de alimentos deficitarios. Los donantes que realicen su contribución en caja podrán obtener su certificado fiscal validando el ticket en la web de la fundación.

Además, se ofrecen otras vías de colaboración: a través de la web www.supersolidario.com , mediante Bizum o por transferencia a las cuentas habilitadas en BBVA, Santander, Caja Rural del Sur y Caixabank.

El Banco de Alimentos de Sevilla, Medalla de Oro de la Ciudad (2011) y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (2012), ha hecho un llamamiento a la sociedad sevillana para "fortalecer el tejido solidario de una ciudad que no deja a nadie atrás".