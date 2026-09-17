Arranca este viernes en Sevilla el juicio con jurado popular por la muerte de la joven Ana Buza en 2019

Archivo - Cartel reivindicativo por la muerte de Ana Buza - PAVANAS CARMONA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto acoger desde este viernes, 18 de septiembre, el juicio con jurado popular por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años por las lesiones sufridas al arrojarse del coche en marcha en el que circulaba junto a su novio por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona.

Si bien esta descripción de los hechos corresponde a la versión ofrecida por su pareja, que enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente, la familia de la chica sostiene que "ella se bajó del vehículo y después fue atropellada intencionadamente por su pareja", como "culmen de la violencia de género que sufría".

Así, solicita 20 años de prisión, al entender que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. Ello, de cara al juicio que comenzará este viernes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 21 y 22 comparecerán los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.

La muerte de Ana Buza ha suscitado en diversas ocasiones la movilización de colectivos feministas en demanda de actuaciones que profundicen en las circunstancias de su fallecimiento. De hecho, llegaron a pedir que el caso se investigase en un Juzgado de Violencia de Género, por lo que no se descarta que el inicio del juicio pueda estar acompañado de movilizaciones a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián.

No obstante, esta vez la familia ha preferido mantenerse al margen y no promover movilizaciones, tal y como indicaba a través de un mensaje en sus redes sociales el colectivo 'Justicia para Ana Buza', cuenta autorizada y gestionada por la familia de la joven.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, se relata que el acusado mantenía desde septiembre de 2018 una relación sentimental con la fallecida, de 19 años de edad, precisando que, en la noche del día 6 de septiembre de 2019, la pareja se encontraba en la localidad de Lora del Río, lugar de residencia de la familia del investigado, en cuyo domicilio "tenían pensado pernoctar".

No obstante, "tras una discusión" entre ambos, la joven "decidió que no quería dormir en Lora del Río", pidiendo al acusado que la llevara al piso de estudiantes donde habitualmente residía ella en la capital hispalense, de forma que, entre las 1,00 y las 2,00 horas del día 7 de septiembre, el encausado le pidió el coche a su padre, que montó como copiloto mientras la víctima se ubicaba en el asiento trasero derecho.

Una vez dejó a su padre en casa de su abuela paterna, el acusado continuó el camino para llevar a su pareja a su casa por la A-4, permaneciendo la víctima sentada en el asiento trasero derecho, "sin pasar al asiento del acompañante", indica la Fiscalía.

Añade que, "a la altura del PK 511, coincidiendo con la salida 511 hacia la localidad de Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora, el acusado no guardó la prudencia y diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kilómetros por hora".

Ello "determinó que, en un momento dado", la joven, "por razones no determinadas, cayera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento".