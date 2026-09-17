La familia de Ana Buza pide "justicia, no venganza" y que la Audiencia de Sevilla "no se convierta en un circo"

Archivo - Cartel reivindicativo por la muerte de Ana Buza - PAVANAS CARMONA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio Buza, padre de Ana Buza, la joven fallecida con 19 años mientras viajaba en un vehículo junto a su entonces pareja sentimental, ha expresado a unas horas del comienzo del inicio del juicio con jurado popular que tratará este caso, previsto para este viernes, que a lo largo del procedimiento la familia buscará "justicia, no venganza" por la muerte de su hija, misma vez que ha agradecido las "miles de muestras de apoyo social" recibidas a lo largo de estos últimos años.

No obstante, en declaraciones concedidas a Europa Press, ha pedido "calma" ante las posibles movilizaciones que puedan tener lugar a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián durante las sesiones celebradas en este procedimiento para pedir esclarecer las circunstancias que rodean su muerte. "No queremos que la Audiencia Provincial se convierta en un circo".

En este sentido, Buza ha explicado que la entonces pareja sentimental de la joven y ahora encausado "tiene derecho a mantener la presunción de inocencia", si bien la familia, en su rol de acusación particular, cuenta con "carga probatoria" con la que buscará "probar la autoría del presunto autor" de los hechos.

"Yo sé que este hombre es un asesino, cuento con más de una veintena de peritos con los que voy a intentar demostrarlo, pero hasta que no sea condenado hay que respetar su presunción de inocencia. Soy buena persona, soy buen cristiano. No quiero venganza, quiero justicia por la muerte de mi hija", ha apostillado.

El padre de la joven se ha mostrado de nuevo agradecido por las muestras de apoyo de personas "que incluso desde Holanda o Chile han ofrecido apoyo económico para costear nuestros abogados en la causa", así como a través de redes sociales. "Hay movimientos en 'X', vídeos mostrando apoyo. Estamos muy agradecidos".

Sin embargo, Buza ha incidido en que, por su parte, "no es posible" limitar aquellas muestras de respaldo que durante estos días y de forma organizada pretendan pedir esclarecer las circunstancias que rodean a la muerte de la joven, aunque ha pedido "calma".

"Las manifestaciones pueden llevarse a cabo de muchas formas. Pueden hacerse con camisetas u otras muestras de apoyo, pueden ser silenciosas. Lo que no queremos es que tenga que intervenir la Policía Nacional o la Guardia Civil para tener que desalojar el exterior de la Audiencia Provincial", ha remarcado al respecto.

Buza, de esta forma, ha mostrado "respeto" ante la presunción de inocencia del encausado, que enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente y 20 por parte de la acusación particular por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria, al defender que "ella se bajó del vehículo y después fue atropellada intencionadamente por su pareja", como "culmen de la violencia de género que sufría".

Ello, de cara al juicio que comenzará este viernes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 21 y 22 comparecerán los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.