Arranca la XII Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla con la participación de Inserta Empleo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla, a través del Secretariado de Empresa, Innovación y Empleo, ha celebrado la duodécima edición de la Feria de Empleo, que este año se ha desarrollado en una única jornada en el Pabellón Polideportivo Ramón y Cajal, con horario ininterrumpido de 9,00 a 20,00 horas, que ha contado con la participación de Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad.

Según ha informado la entidad educativa en una nota de prensa, en esta edición han participado 65 empresas y se han ofrecido más de 80 oportunidades profesionales a través de ofertas de empleo y procesos de selección abiertos.

Las entidades participantes "buscan cubrir perfiles muy diversos, entre ellos, profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la edificación; titulados en ADE, finanzas, contabilidad, derecho, turismo o comunicación; especialistas en programación, consultoría y estrategia pública; técnicos en control de calidad, logística y proyectos; así como puestos en hotelería, marketing y recursos humanos".

Como novedad, este año "se organiza un grupo de discusión en la Facultad de Turismo y Finanzas de la US, que reúne a partir de las 13,00 horas, a estudiantes y egresados para intercambiar sus impresiones sobre el talento universitario andaluz y las expectativas de los recién titulados sobre el sector empresarial actual".

Además, como ha informado Inserta Empleo, en su estand "técnicos expertos han informado a los visitantes sobre la actividad de intermediación que desarrolla esta entidad en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad".

La jornada concluye a las 20,30 horas en el salón de actos de la Facultad de Turismo y Finanzas con la entrega de los 'Premios al Compromiso Empresarial con los Estudiantes en Prácticas Externas', que reconocen a las empresas "más implicadas en la formación de estudiantes a través de prácticas de calidad, y del concurso 'Diferénciate a la innovación estudiantil en la búsqueda de empleo', que premia la creatividad y originalidad en la presentación de currículums por parte de los estudiantes y egresados".

En esta duodécima edición de los Premios al Compromiso Empresarial, el jurado ha distinguido a la empresa Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A., propuesta por la Escuela Politécnica Superior, por su implicación en la formación de estudiantes del Máster en Tecnología e Industria Alimentaria y la integración efectiva de éstos en el sector.

También ha sido reconocida Greenlight Biosciences España S.L., a propuesta de la ETS de Ingeniería Agronómica, por su "completa oferta de prácticas, adaptada a cada titulación, y su participación activa en actividades de empleabilidad".

Asimismo, la Fundación Persán, propuesta por la Facultad de Psicología, ha sido reconocida por "su compromiso con la formación práctica del alumnado y su impacto social a través de sus pilares de empleo, acción social y promoción de valores".

Además, el jurado ha otorgado una mención especial al Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, a propuesta de la Facultad de Farmacia, por su "colaboración en la difusión de las prácticas tuteladas y su contribución a la formación de profesionales de la optometría".

La Feria ofrece una "completa programación de talleres prácticos en los que diversos expertos acompañan a los participantes en la mejora de sus currículums, cartas de presentación y preparación para entrevistas de trabajo, con el objetivo de reforzar su empleabilidad y su capacidad de adaptación al mercado laboral".