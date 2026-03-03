Un total de 21 candidatos optan a la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en la comisión parlamentaria del 3 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera Patricia del Pozo ha informado en la comisión de Cultura y Deporte que han sido 21 las candidaturas recibidas para dirigir el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), tras la convocatoria pública abierta por la Consejería de Cultura a finales de enero. Una convocatoria que, tal y como ha explicado Del Pozo, "nos permitirá seleccionar a la persona más adecuada para estar al frente de este espacio".

En su intervención, la consejera ha insistido en que han optado por este proceso de selección, pese a que no sea preceptivo al ser un puesto de libre designación, "siguiendo las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España". Asimismo, ha destacado que se valorarán "tanto el currículum de los aspirantes como los proyectos artísticos que presenten para la dirección del CAAC y del C3A". El proceso también incluye la realización de una entrevista a los candidatos en torno a las líneas generales de actuación.

En esta convocatoria, ha detallado, "se establecieron que las funciones del director serán las que aparecen en los estatutos del centro museístico, se especificaron los requisitos de formación y experiencia que exigimos para esta responsabilidad, y se ha nombrado a un comité evaluador integrado por personalidades de reconocido prestigio externos a la Consejería de Cultura, que estará representada por el secretario general de Innovación Cultural y Museos, y la directora general de Museos y Conjuntos".

Entre estos expertos, designados para la elección de la dirección del CAAC, figuran el historiador de arte y museógrafo, Miguel Zugaza Miranda; la historiadora del arte y crítica de arte contemporáneo, Beatriz Espejo Arce; y el curador de arte con amplia trayectoria internacional y miembro de la Comisión Técnica del CAAC, José Ignacio Roca, ha subrayado la consejera.

Por último, Del Pozo ha señalado que será este comité el que eleve a la Consejería de Cultura y Deporte el dictamen sobre la persona que haya obtenido mayor valoración durante el proceso de selección y, posteriormente, será aprobada en el Consejo de Gobierno para su nombramiento como titular de la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.