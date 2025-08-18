Arrancan este martes las obras en la calle Porvenir de Sevilla con mejoras de saneamiento y acceso al centro de salud

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y la Gerencia Municipal de Urbanismo, comienzan a partir de este martes, 19 de agosto, las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Porvenir del distrito Sur y que sumarán, a su conclusión, la mejora de la accesibilidad de esta arteria del barrio del Porvenir y que beneficiará el acceso al centro de salud.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado en una nota que "el objeto de esta obra es mejorar su estado de conservación y la capacidad de captación de aguas. La intervención afectará únicamente a la red existente en el entorno del cruce entre las calles Porvenir y Diego de la Barrera, como se señala en la octavilla que se ha repartido en la zona en la que se realizará la intervención".

Estas obras de Emasesa se acometen en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y cuentan con un presupuesto de 172.629,93 euros y un plazo de ejecución de doce semanas, en la que también se contempla la renovación de la totalidad de las acometidas, pozos e imbornales de la zona afectada. Además, incluyen la pavimentación con adoquines en calzada y losa hidráulica en acerados.

Para la ejecución de los trabajos, será necesario el corte de la vía tanto al tráfico de vehículos, como al tránsito peatonal, para lo que está prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos que "eviten en lo posible las molestias".

En este sentido, de la Rosa ha destacado "la importancia de estas obras de saneamiento que mejorarán la calidad de vida de los vecinos del Porvenir y todo este entorno, así como las de accesibilidad de la vía con un importante beneficio para el acceso al centro de salud El Porvenir, que se verá totalmente mejorado y renovado".

Para la mejora de acceso al citado centro hospitalario, ha explicado que "se eliminarán barreras arquitectónicas mediante la reducción y mejora de los pasos de peatones y también se reducirá el parterre que se encuentra en la acera opuesta al ambulatorio para ampliar el acerado y facilitar el tránsito peatonal al centro de salud".

NUEVAS OBRAS EN SEVILLA

Del mismo modo, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha aprobado dieciséis nuevas obras que se ejecutarán en diez distritos de la ciudad en esta recta final de agosto con una inversión de 1.105.000 euros.

Por todo ello, en el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales con una inversión de 57.749,20 euros; en el distrito Macarena, por 64.397,39 euros se asfaltarán Gaspar de Alvear por 33.349,87 euros y Bermúdez Plata 31.047,52 euros y en el Norte, el Ayuntamiento asfaltará la calle Corvina de San Jerónimo por 203.335,39 euros y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores por 5.451 euros.

Por otro lado con una inversión total en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 177.798,48 euros, se reasfaltará en Sevilla Este la avenida República de China por 91.082,22 euros y Hermenegildo Casas Jiménez por 86.716,26 euros.

Por su parte, el distrito San Pablo-Santa Justa, por 163.659 euros, el gobierno municipal asfaltará la calle Hespérides por 104.281,25 euros, María Josefa de Segovia por 24.639,69 y Niña y Jabugo por 34.737,06 euros. En el distrito los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle por 39.071,23 euros y en el Sur, el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami por 125.000 euros.

En el Casco Antiguo, el Ayuntamiento mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia 31.669, 06 euros y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci, por 22.562,29.

Finalmente, en el distrito Triana, el Ayuntamiento mejorará los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh por 107.188,04 euros y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, por 107.050,50 euros.

MÁS DE 200 ACTUACIONES EN LA CIUDAD

De la Rosa ha resaltado que "Sevilla está en obras" con el ejemplo de las más de 200 actuaciones programadas para esta semana de agosto en los once distritos de Sevilla y en todas las áreas. "Con estas nuevas acciones programadas se evidencia el estado de obras en el que se encuentra Sevilla para seguir sacando del abandono los espacios públicos de la ciudad en todos los distritos", ha destacado el delegado.

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios, y la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa.

Además, entre las actuaciones que se están acometiendo en la ciudad se encuentran también el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carril bici en el Norte.

Estas obras se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.

Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Además, al margen de estos datos, el Ayuntamiento ha recordado que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.